中華郵政停收寄往美國商品郵件 外媒1文看全球現況

2025/08/27 10:30

中華郵政宣布，8月26日起暫停收寄寄往美國的商品類郵件。（資料照）中華郵政宣布，8月26日起暫停收寄寄往美國的商品類郵件。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國關稅政策打亂全球貿易秩序，中華郵政宣布，8月26日起暫停收寄往美國的商品類郵件，包含國際包裹、e小包等。英國《衛報》指出，除台灣外，全球多國也已暫停部分寄往美國的包裹，整理出相關影響及後續發展。

為何美國取消小額包裹豁免關稅優惠？

美國8月29日起全面暫停低價商品小額豁免關稅優惠，所有寄往美國等於或低於800美元（約新台幣2萬4364元）進口郵件，均須繳納關稅。

《衛報》指出，由於最低限度豁免帶動全球大量的免稅貿易，使企業能以較有利、相對較低價格出售商品，這項變化是川普政府改革美國貿易政策，和使用關稅作為外交武器的最新成果。

在川普政府取消了價值低於800美元的包裹關稅豁免規定後，包裹將根據其原產國適用的關稅稅率繳納費用，郵寄包裹到美國的花費將大幅上漲，因郵政服務必須承擔增加的成本，或將其轉嫁給客戶。

多國停收寄往美國的包裹

報導指出，目前多個國家暫停發往美國的郵政服務，以便有時間適應新規定併計算增加的費用。不過就目前來說，各國暫停服務的情況有所不同。

已發出的包裹部分。《衛報》指出，已發送至美國，並在週五（29日）前到達的包裹不會被徵收關稅。比利時郵政表示，週五之後到達的包裹可能會退回給寄件人，以避免產生費用；紐西蘭郵政則表示，將要求收件人承擔所有關稅和稅金。

由於未來進入美國的小額包裹都因此須繳納關稅，但全球郵政體系目前尚未提供「寄件人預繳關稅」服務，因此比利時郵政還表示，中斷將持續到美國政府提供新進口規則的完整細節為止，澳洲郵政則警告，之後郵費恐將上漲。

目前約近30個國家的國際郵政服務，暫停了部分寄往美國包裹的服務。包括英國、法國、德國、義大利等22個國家的郵政服務，皆暫停部分投遞服務。歐洲郵政聯盟（PostEurop）表示，其成員（包括另外32家郵政服務機構）可能被迫限制運輸。

亞太地區部分，澳洲、紐西蘭、台灣、印度、韓國、日本、新加坡，則已暫停部分或全部發往美國包裹服務。

中華郵政停收寄往美國包裹

台灣部分，寄往美國的包裹中，柯清長指出，價值在800美元以下的高達97%，寄送物品多屬民眾個人物品、民生物資等，近年來也有部分為商品樣品，或中小電商交寄的貨品等。

中華郵政宣布，美國全面暫停800美元以下低價商品的小額豁免關稅優惠，並要求貨品進口時就要繳交關稅，但全球郵政體系尚未提供「寄件人預繳關稅」服務。

中華郵政自8月26日起暫停收寄寄往美國的「商品類郵件」，建議民眾改用營業窗口提供之DHL、FedEx等商業快遞代收服務，中華郵政亦將研議寄件人預繳關稅相關服務。

對於暫停收寄寄往美國的郵件，中華郵政郵務處長柯清長坦言是「不得不」的決定。根據公告，本次受影響的為商品類郵件，包含：國際商品快捷、國際包裹、國際e小包、國際掛號小包及國際平常小包；但文件類郵件仍可正常收寄。

包裹稅率？

根據報導，雖服務機構尚未確定其費用如何變化，但包裹恐將面臨原產國徵收的關稅稅率。舉例來說，新規可能對關稅稅率低於16%的國家，每件商品徵收80美元關稅；關稅稅率16%至25%國家，商品徵收高達160美元關稅；關稅稅率高於25%的國家，徵收高達200美元關稅。

