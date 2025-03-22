2奈米根留台灣 台積電4兆高雄擴廠

台積電預計三月三十一日將在高雄楠梓園區盛大舉行二奈米擴產典禮，展現根留台灣、深耕台灣的行動力，也代表領先全球的二奈米進入重要里程碑。圖為高雄楠梓P1廠已掛上tsmc招牌。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕「護國神山」台積電二奈米先進製程正在台灣南北進行大投資擴產。業界人士透露，台積電預計三月三十一日上午將在高雄楠梓園區盛大舉行二奈米擴產典禮，藉以展現根留台灣、深耕台灣的行動力，也代表領先全球的二奈米進入重要里程碑。

31日高雄舉辦2奈米擴產典禮 行動展現深耕台灣決心

台積電近日開始發邀請函給供應鏈夥伴，預計在三月三十一日上午十一時舉行二奈米擴產典禮，由執行副總經理暨共同營運長秦永沛具名邀請；據了解，行政院長卓榮泰及相關部會首長、高雄市長陳其邁等皆受邀出席。

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寶山晶圓20廠、楠梓22廠 將如期量產

台積電指出，位於竹科寶山的晶圓二十廠與高雄楠梓的晶圓二十二廠，同為該公司二奈米先進製程量產基地，目前進展順利、將如期量產；高雄第一座廠已興建完成，正陸續展開裝機，這次擴產典禮是為興建中的第二座晶圓廠進行上樑儀式。

台積電先進製程領先美國英特爾（Intel）、南韓三星（Samsung），因應蘋果、超微、輝達等重要客戶的AI（人工智慧）晶片需求先進製程旺盛，台積電破天荒在南北兩地大擴產，為歷代製程首見，竹科寶山已經興建兩座廠，投片生產中，預計今年進入量產。

高雄興建5晶圓廠 2028年Q1全面營運

台積電規劃在高雄楠梓投資興建五座晶圓廠，第三座廠預計今年第四季動工，第四座廠、第五座廠日前已通過環評，高雄五座晶圓廠預計二○二八年第一季全面營運。

二奈米製程 在台7座廠總投資5.6兆元

業界估一座二奈米廠月產能約兩萬片，投資額高達八千億元，高雄目前一、二廠初期投資約五千億元，五座廠全產能總投資達新台幣四兆元，若加上竹科寶山兩座廠，總投資高達五．六兆元。

二○二○年底，台積電在南科台南園區舉行三奈米廠上樑典禮；相隔四年多，台積電加碼投資美國千億美元，引發台積電恐變為「美積電」爭議。業界推測，台積電舉行二奈米擴產典禮，應該是藉此展現根留台灣、深耕台灣的決心。

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