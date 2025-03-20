晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

燃料漲幅僅反映39% 台電董︰盼電價結構合理化

2025/03/20 05:30

台電董事長曾文生昨表示，台電電價「沒有合理反映」才有虧損。（資料照）台電董事長曾文生昨表示，台電電價「沒有合理反映」才有虧損。（資料照）

民生330度以下的單價比20年前還低 空屋底度也應調高

〔記者林菁樺／台北報導〕台電累積虧損居高不下，台電董事長曾文生昨表示，台電電價「沒有合理反映」才有虧損，與疫情前五年燃料均價相比，燃料價格仍高出逾六成，而平均電價只反映三十九％。他強調，電價由電價審議會綜合考量，但台電希望電價結構要合理化，尤其是民生三三○度以下的單價比二十年前還低，且目前空屋有近一五○萬戶，底度也應隨著設備投資而調整，由二十度調高至四十度。

曾文生坦言，不包含合理利潤，電價成本與目前售價尚有六％差距，電價審議會理當綜合考量，但台電仍希望要合理化，因目前民生電價最低的兩個級距、即三三○度以下單價仍比二十年前還低。

在馬政府執政後期，電價連三降，而蔡賴政府對三三○度以下凍漲或微調，「低級距」的民生電價單價與成本嚴重偏離；曾文生坦言，若調整民生電價對CPI（消費者物價指數）的權數影響「確實會比較大」，對產業電價影響則相對間接。

在野黨多次質疑電價調漲是因為核電減發、外購綠電等價格過高所致。曾文生再次解釋，電價一直沒有隨著燃料漲幅合理反映才是主因；他指出，疫情前五年燃料價格平穩，煤價每噸八十美元，天然氣每度新台幣九元，但今年煤價預估落在一二○到一三○美元，天然氣達十五．四元，整體燃料價格比疫情前多超過六成，但電價調整僅三十九％。

若套用韓電調整 已可虧轉盈

與電業結構相近的韓國電力相比，韓電近三年都有調漲電價，韓電一度累虧高達八五五○億台幣，若套用韓電調整，台電就不會大虧，前年與去年甚至可轉虧為盈達二九六億元、一五三九億元。

對4家光電購電 僅占2成

另在野黨也將台電虧損與特定光電業者連結，事實上，寶晶、森威、雲豹、泓德等四家光電業轉供賣給民間的比例高達八成，台電僅收購約二成，去年購電金額約十二億元；台電還補充，電價未充足反映成本，近三年產業、民生用電合計承擔近六千億元，政府透過疫後預算補貼五○○億元，二次增資二五○○億元，今年若無法調整電價，台電估再虧四六五億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財