燃料漲幅僅反映39% 台電董︰盼電價結構合理化

台電董事長曾文生昨表示，台電電價「沒有合理反映」才有虧損。（資料照）

民生330度以下的單價比20年前還低 空屋底度也應調高

〔記者林菁樺／台北報導〕台電累積虧損居高不下，台電董事長曾文生昨表示，台電電價「沒有合理反映」才有虧損，與疫情前五年燃料均價相比，燃料價格仍高出逾六成，而平均電價只反映三十九％。他強調，電價由電價審議會綜合考量，但台電希望電價結構要合理化，尤其是民生三三○度以下的單價比二十年前還低，且目前空屋有近一五○萬戶，底度也應隨著設備投資而調整，由二十度調高至四十度。

曾文生坦言，不包含合理利潤，電價成本與目前售價尚有六％差距，電價審議會理當綜合考量，但台電仍希望要合理化，因目前民生電價最低的兩個級距、即三三○度以下單價仍比二十年前還低。

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在馬政府執政後期，電價連三降，而蔡賴政府對三三○度以下凍漲或微調，「低級距」的民生電價單價與成本嚴重偏離；曾文生坦言，若調整民生電價對CPI（消費者物價指數）的權數影響「確實會比較大」，對產業電價影響則相對間接。

在野黨多次質疑電價調漲是因為核電減發、外購綠電等價格過高所致。曾文生再次解釋，電價一直沒有隨著燃料漲幅合理反映才是主因；他指出，疫情前五年燃料價格平穩，煤價每噸八十美元，天然氣每度新台幣九元，但今年煤價預估落在一二○到一三○美元，天然氣達十五．四元，整體燃料價格比疫情前多超過六成，但電價調整僅三十九％。

若套用韓電調整 已可虧轉盈

與電業結構相近的韓國電力相比，韓電近三年都有調漲電價，韓電一度累虧高達八五五○億台幣，若套用韓電調整，台電就不會大虧，前年與去年甚至可轉虧為盈達二九六億元、一五三九億元。

對4家光電購電 僅占2成

另在野黨也將台電虧損與特定光電業者連結，事實上，寶晶、森威、雲豹、泓德等四家光電業轉供賣給民間的比例高達八成，台電僅收購約二成，去年購電金額約十二億元；台電還補充，電價未充足反映成本，近三年產業、民生用電合計承擔近六千億元，政府透過疫後預算補貼五○○億元，二次增資二五○○億元，今年若無法調整電價，台電估再虧四六五億元。

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