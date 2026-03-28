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電支生死鬥2》社交轉帳、繳費金額雪崩 一卡通陷「空殼平台」危機？

2026/03/28 10:40

LINE Pay Money強勢上線後，一卡通iPASS MONEY陷入業績雪崩危機（業者提供）LINE Pay Money強勢上線後，一卡通iPASS MONEY陷入業績雪崩危機（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國內行動支付龍頭LINE Pay推出的電子支付LINE Pay Money，去年12月上線，隨即引爆申辦熱潮，展開獨立APP營運的一卡通，沒有了過去依附的LINE生活圈，社交轉帳功能「幾近停擺」，就連一卡通最自豪、自認為「強項」的「生活轉帳」功能，也呈現「腰斬」式下滑，顯示一卡通雖擁有高達716萬的用戶數，但多數用戶已是「有帳號、無行為」，悲觀者認為，一卡通 iPASS MONEY可說已成「空殼平台」。

分析金管會電支業務統計數據，對比2025年11月、LINE Pay Money上線前，與2026年1月LINE Pay Money衝出298萬開戶數後，不難看出一卡通電支業務面臨的3大「殘酷現實」。首先， iPASS MONEY過去的強項「社交轉帳」，也就是「國內外小額匯兌金額」，從去年11月的133億元，去年12月底已「腰斬」至69億元，今年1月底更只剩下17億元，僅有去年11月的13%，顯示這700多萬用戶，幾乎多數已不再透過一卡通 iPASS MONEY轉帳、分帳給朋友，社交紅利幾乎歸零。

除了好友轉帳大量流失，一卡通的實質交易金額也大減，包含支付、生活繳費等交易的「代理收付實質交易款項金額」，一卡通去年11月為41億元，到了去年12月底驟降至16.9億元，今年1月底更僅剩14.2億元。顯示一卡通過去與LINE Pay共用的支付據點，1月起無法使用後，一卡通雖立即向財金公司的TWQR靠攏，但同樣面臨用戶流失危機；一卡通的強項「生活繳費」，恐也因APP下載人數有限，導致繳費族群流向其他電支業者。

更殘酷的是「當月收受儲值款項金額」，也就是當月用戶存入電支帳戶內的錢，一卡通去年11月高達183億元，12月在不少用戶「錢不見了」的疑慮下，存戶轉入的金額「腰斬」至94億元，至今年1月底續降至65.9億元，顯示不少用戶已不再將資金轉入一卡通的電支帳戶。

但也有樂觀者認為，一卡通雖然業績大量下滑，但從內部數據，應可掌握部分「死忠」用戶名單，若能從功能性的角度出發，發揮既有利基，讓用戶因「功能」穩定使用，一卡通仍可在既有的700多萬用戶中，讓業績從谷底反彈、穩定成長。

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