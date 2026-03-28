電支生死鬥4》全支付減資2億！LINE Pay Money用戶貢獻度強壓對手10倍

日前全支付（6040）發布重大訊息，董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損，預計減資2.05億元，減資後實收資本額降為8.25億元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕不只一卡通要增資，近期電支業者再掀減增資潮。日前全支付（6040）發布重大訊息，董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損，預計減資2.05億元，減資後實收資本額降為8.25億元，市場預期，後續全支付將進一步規劃辦理增資；全盈支付（6954）去年底以每25元溢價發行新股增資5億元，日前甫公告延長繳款期限，尚未完成增資。

至於用戶數同樣超過700萬戶的街口電支（6038），雖然去年一度遭遇泰山經營權之爭的亂流，但去年全年虧損已縮小至1億元，且過去幾年透過多次辦理減增資，使街口電支自2022年以來，累計虧損逐年縮小，據了解，至2025年底的累積虧損已縮小至1億元，預期今（2026）年已無需辦理增資，甚至力拼單月損益兩平。

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電支業者指出，各家電支業者對於用戶數的重疊程度，以往較難掌握，也無法得知哪些是電支的死忠用戶，但此次透過LINE Pay Money成立電支，自2025年12月3日上線首日即突破56萬戶、70小時破百萬，短短2個月就破300萬，創下電支業務的新記錄，這些近300萬搶先加入的用戶，在轉帳、儲值、交易上都極度活躍，幾可確認這些用戶，就是國內電支的「重度用戶」，且與其他業者用戶高度重疊。

以金管會公告的2026年1月電支業務統計，LINE Pay Money客戶數298萬人，但代理收付（交易）48億、小額匯兌（轉帳）70.6億元，每人貢獻近4000元，高居各電支之冠，顯示搶先註冊的近300萬人中，多數為LINE Pay電支的重度使用者。

一卡通在客戶數上雖保持領先地位，達到716.5 萬人，但代理收付（交易）雪崩至14億元、小額匯兌（轉帳）僅剩17億元，合計31億元，換算每人貢獻僅438元，幾乎是LINE Pay Money的10分之1。

同樣用戶數高達717.4 萬人的街口電支，代理收付54億元、國內外匯兌51.9億元，換算每用戶貢獻1,478 元；用戶數成長最快的全支付，2026年底也達705.6萬人，其支付場域大多集中在全聯及大全聯，因此交易金額達53億元，但轉帳僅4.5億元，換算每位用戶貢獻815元。

業者觀察指出，一卡通在獨立營運後，好友轉帳金額從2025年11月的133億元，降至17億元，少掉百億餘元的業績，但同期除了LINE Pay Money增加70餘億元，其他電支業者的轉帳業務並未大幅成長，顯示部分用戶在這場電支大戰中，暫時選擇「觀望」，後續各業者若能提出差異化的支付服務，預期有助於爭取更多用戶回流使用。

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