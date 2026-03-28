電支生死鬥1》累虧擴大 一卡通6度增資求生「降價募資」

一卡通發布重大訊息，董事會決議將辦理3億元現金增資發行新股（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕一卡通與行動支付龍頭LINE Pay（7722）的電子支付之爭，一如外界預期，第一回合以「慘敗」收場，一卡通不僅好友轉帳、繳費支付等業績雪崩式衰退，更讓股東頭大的，是虧損情形未見改善，累積虧損即將達資本額的半數。一卡通本周4（26日）已召開董事會，通過辦理現金增資發行新股3億元，陣容龐大的股東群，面對已陷入泥淖的經營團隊，是否願意繼續「掏錢」支持？已成經營團隊的另一大挑戰。

值得注意的是，一卡通去年上半年以每股15元的發行價格完成2億元現增，但此次董事會通過的3億元增資案，發行價格卻降至「每股10元」，似乎意謂著經營團隊已有預期，因市場對其前景信心不足，恐使增資難度提高，必須靠降低發行價格來吸引資金進場。總計一卡通自成立電支以來，已5度增資，並在去年下半年以資本公積1.03億元彌補虧損。

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根據一卡通尚未發布的最新財報，一卡通2025年全年度虧達1.04億元，對比至去（2025）年上半年的虧損僅0.15億元，顯示下半年大虧近9000萬元，虧損急遽擴大。推估是12月LINE Pay Money上線初期，社群媒體上湧現大量「錢不見了」的討論，逼使一卡通緊急在LINE平台顯著位置購買「廣告」，並以各種方式安撫鼓勵用戶「下載獨立APP」，導致推銷費用暴增，擴大虧損規模。

也因如此，一卡通截至2025年12月，累積虧損達5億5800萬元，已達實收資本額13.46億元約41%，若加計今年前2月的虧損776萬元，預計在2026年上半年，累積虧損就將超過資本額的一半，董事會因此通過增資案，提前展開增資作業。

一卡通要再向股東拿錢，苦主有哪些？根據一卡通2025年下半年公告資訊，包含高雄市政府、高雄銀行、國發基金、財金公司、中鋼集團及台南市彰化縣屏東縣政府等「泛公股」，持股約37.91%；民股最大為聯邦銀行，持股33.17%，其他還有晉禾企業7.47%、中冠資訊2.84%、東南水泥3.28%、府城客運2.84%等民股。

根據一卡通發布的重大訊息，董事會決議將辦理3億元現金增資發行新股，發行股數在3000萬股內，股票面額10元、發行價格10元，其中90%由原股東按比例認購，另10%、300萬股將開放該公司員工認購。認購不足的部分，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購。

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