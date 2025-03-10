〈財經週報-熱門族群〉資料中心BBU需求續升 電池模組廠股價勁揚

AI伺服器、資料中心的電力需求提升，電池備援電力模組股價勁揚。（法新社）

記者歐宇祥／專題報導

上週電池模組廠股價勁揚，尤以BBU（電池備援電力模組）廠順達（3211）週漲逾8%最強、AES-KY（6781）漲逾5%，筆電電池模組大廠新普（6121）則漲逾4%。3廠除上週陸續公告去（2024）年財報，也受惠AI伺服器與AI PC需求，今年頗有成長空間。

因AI伺服器、資料中心的電力需求提升，市場盛傳輝達AI伺服器會將BBU納為標配、市場需求擴張，BBU供應鏈AES-KY、順達等廠商都可望受惠，帶動股價走揚，研調預估今年BBU市場規模有望達3.7億美元，且是市場大規模導入的關鍵一年。

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順達上週公告去年因處分不動產挹注業外，獲利跳增，每股稅後盈餘（EPS）17.59元，加上含BBU等儲能產品的非IT領域將從過往的10%營收比重大幅提升，今年有望上看30%～40%，帶動毛利率提升。上週外資大買5159張、三大法人合計買超7278張。

而新普旗下子公司AES-KY本就專攻BBU與LEV（輕型電動車）產品，去年營收與前年約略持平，不過稅後淨利21.69億元、年增10%，每股稅後盈餘（EPS）25.39元。且AES-KY的BBU營收比重高，今年將從50%再提升，看需求樂觀，可望帶動營運持續向上。上週三大法人合計買超1,137張，外資買超868張。

至於新普則專攻筆電產品，去年稅後淨利53.42億元、年減5.8%，每股稅後盈餘28.88元，今年因筆電出貨有望個位數年增、尤以AI PC帶動力強，營運拼優於去年；筆電供應鏈則多期待AI PC下半年起正式放量，帶動營運增溫。上週三大法人合計買超新普242張。

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