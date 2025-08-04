美元跳水、亞幣齊揚！台幣結束連7黑收29.918元

美元跳水、亞幣齊揚！台幣結束連7黑、收29.918元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國上週公布就業數據遜於預期，市場對聯準會9月啟動降息的預期再度升溫，美元應聲重挫，主要亞幣同步走強。新台幣兌美元匯率週一盤中一度飆升逾2角，最高升抵29.812元，終場收在29.918元，單日勁揚1.07角，匯價結束連7黑，成交量放大至14.675億美元。

新台幣早盤即反映美元走弱，以29.95元、升值7.5分開出，快速升破29.9元整數關卡，盤中高點來到29.812元，隨後於29.9元附近呈現橫盤整理。

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根據中央銀行統計，截至下午4時，美元指數大跌1.14%，跌破100大關，非美貨幣普遍反彈，其中日圓飆升1.8%、韓元上揚1.39%、新加坡幣反彈0.75%、人民幣升值0.47%，新台幣升幅則為0.36%。

匯銀主管指出，新台幣今日強勢反彈，主因是美國非農就業數據低於預期，強化市場對聯準會9月降息的押注，拖累美債殖利率與美元指數雙雙下跌。美元指數跌破百點關卡後回落至98附近，亞幣全面受惠走升。

不過，台美關稅談判尚未底定，市場也持續關注美國半導體232條款調查報告何時出爐，加上8月中之前仍是外資股利匯出高峰期，預料台幣接下來在29.7元至30元間區間震盪。中長期則需觀察聯準會政策走向與美元強弱，而影響9月是否啟動降息的關鍵，仍在於通膨與就業兩大指標的表現。

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