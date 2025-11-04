決定了！玉山金與三商壽明天宣布併購案

玉山金表示，公司因有重大訊息待公布，經證交所同意自11月5日起暫停交易。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山金控（2884）11月5日將於下午18：30，在玉山第二總部大樓舉行媒體記者會，說明重大訊息。經瞭解，玉山金明天將舉行董事會通過併購三商美邦人壽（2867）。

玉山金表示，公司因有重大訊息待公布，經證交所同意自11月5日起暫停交易。

請繼續往下閱讀...

根據統計，玉山金的資產規模目前是4.2兆元，合併案若順利進行，加進三商壽之後，資產規模將擴大至約新台幣5.71兆元，整體金控排名將僅次國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、台新新光金（2887）及臺灣金，躍升成為第6大金控。

玉山金表示，依據「併購資訊揭露自律規範」第六條「所有參與公司併購計畫之機構及人員，對於併購案或可能之併購案應審慎行事，除法令或本規範另有規定外，面對外界詢問時，不得透露任何公司併購之相關訊息。玉山金強調，公司於董事會通過併購決議前，對於外界媒體傳聞，均不予評論，須待董事會決議後對外公告。

市場人士表示，由於玉山金並沒有壽險公司，整體經營體系是銀行為主，未來若順利合併，可以透過金控母公司的整合、提高銀行通路的綜效，強化保單銷售成績，從正面角度來看，這次併購三商壽後，能替玉山金補足版圖。

相關新聞請見：併購終於定案！玉山金、三商壽明日暫停交易

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法