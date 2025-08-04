達美樂控告必勝客抄襲 捍衛「火山披薩」霸主地位

達美樂表示，「火山披薩」系列上市以來，已熱賣超過數十萬個。（達美樂提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕兩大披薩品牌之爭愈演愈烈，達美樂表示，達美樂「火山披薩」系列自2024年上市，近期市場上出現相似火山披薩產品的情況，強調達美樂已委由專業法律團隊採取法律行動，將控告競爭同業抄襲，用行動來展現達美樂才是「火山披薩」霸主。

達美樂表示，「火山披薩」系列自2024年上市以來，先後推出起司火山披薩、奶香火山披薩、可可火山披薩等多元口味，達美樂「火山披薩」系列已熱賣超過數十萬顆。

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台灣達美樂執行長Ben Oborne日前特別率領團隊成員一起攻頂大屯火山群的七星山，正式宣告「火山披薩」新計畫即將引爆，8月起將每週推全新火山披薩口味，推出全新「和牛堡排火山披薩」，即日起至8月31日止，「和牛堡排火山大披薩」大披薩半價只要499元。

圖為必勝客今年發表新品「火山熔岩披薩」。（資料照）

同時針對競爭對手必勝客今年發表新品「火山熔岩披薩」，達美樂也認為已涉抄襲，已委由專業法律團隊採取法律行動，將控告競爭同業。

必勝客先前則表示，尊重市場競爭，強調關鍵在於「誰做得更好」，會以產品實力贏得消費者青睞，未對達美樂抄襲說正面回應。

達美樂表示，達美樂「火山披薩」系列自2024年上市，近期市場上出現相似火山披薩產品的情況，強調達美樂已委由專業法律團隊採取法律行動，將控告競爭同業抄襲，用行動來展現達美樂才是「火山披薩」霸主。（達美樂提供）

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