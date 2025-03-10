〈財經週報-大老闆談關稅戰〉雄獅董事總經理黃信川︰今年整體團費成長約10%

國際旅遊強勁復甦，雄獅預估2025年整體團費將較2024年成長約10%。（資料照）

雄獅旅遊（2731）董事總經理黃信川表示，國際旅遊強勁復甦，航空公司亦積極新增航點，因此雄獅預估2025年旅遊需求持續熱絡，而團費在匯率波動、航班供需變化，以及全球物價上揚等因素下，成本依舊會居高不下，預期2025年整體團費將較2024年成長約10%。

話題帶動旅遊商機 日本是首選

黃信川說，目前觀察，日本和歐洲旅遊需求旺盛，日本是台灣旅客出國首選，包括賞櫻、立山雪牆、大阪世博、神戶開航等話題可望帶動旅遊商機；至於歐洲訂單能見度已至7月，惟梵諦岡適逢天主教聖年，義大利團體旅遊價格預計約有10-20%漲幅，其餘線別漲幅有限。

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黃信川指出，觀察疫後旅遊市場的發展，公司獎勵旅遊及客製小包團有成長趨勢、深度與主題旅遊夯，及永續觀光議題崛起，雄獅今年將積極推動產品多元化策略，並鎖定利基市場，針對東歐、東非與南非、中南亞等新興旅遊目的地，開發稀缺具個性化的產品，並深耕佈局全球鐵道與郵輪旅遊，對整體市場樂觀以待。（記者王憶紅）

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