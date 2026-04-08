去荷姆茲方案 ! 中東各國暗地積極推動

英媒指出，全球貿易的未來不會取決於荷姆茲海峽，一項新的基礎設施正在快速建設中。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球分析師過去一個月忙著拆解荷姆茲危機帶來的衝擊，包括航運受阻、保險費飆升、油價劇烈波動，但在中東內部，一個更深層且長期的變化正在發生：一套運行超過50年的貿易與基礎設施體系，正在幾週內被徹底改寫，而且這個變化，將遠遠超過任何停火或升級所帶來的短期影響。

阿聯商業與慈善事務特使指出，為避開戰略要道，確保全球能源和糧食安全，一項新的基礎設施正在快速建設中。未來全球貿易的將不會取決於荷姆茲海峽，中東區域內針對「後荷姆茲時代」的布局已全面啟動。

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據悉，如今貨物與能源已開始沿著這些新路徑流動，甚至出現跨境「陸橋」運輸安排，這在數月前仍被視為難以實現的方案。其中，沙烏地阿拉伯正強化紅海港口與擴充輸油管線，打造替代能源出口路徑；阿聯則透過東岸深水港與管線系統，將波斯灣能源直接連接至印度洋。至於阿曼，則在Duqm與Sohar的港口發展，則完全位於傳統瓶頸之外。

據報導，荷姆茲海峽脆弱性的規模令人震驚，全球約30%的海運石油與20%的液化天然氣，長期依賴一條僅21海浬寬的航道運輸；同時，3分之1的海運化肥與近50%的海運硫磺也需通過該通道，直接影響全球糧食安全。

此外，包括鋁與氦在內的重要資源亦高度依賴此路徑，其中氦更是半導體製造與AI供應鏈不可或缺的關鍵材料。如此高度集中的全球貿易結構，長期建立在單一且具爭議性的通道上，本質上是一種被容忍多年的異常，而當前危機正標誌著這種容忍的終結。

《金融時報》指出，中東亦擁有一批長期被低估的既有資產，包括過去危機期間建設但後來封存的管線系統、跨境公路與鐵路網絡，以及延伸至區域之外的電力與水資源基礎設施。隨著區域合作重新升溫，這些資產正被重新啟動，並有潛力大幅強化區域與全球市場的連結。

觀察人士認為，這場危機反而促成了多年來難以實現的區域經濟整合，一些過去關係緊張的國家，正開始在共同利益下尋求合作。

對全球供應鏈而言，將關鍵貿易從單一瓶頸轉移，意味著風險的系統性下降。歐洲、亞洲與非洲將因此面臨較少的供應衝擊，並獲得更穩定的關鍵資源供應；對投資人與基礎設施開發商而言，則代表一個跨世代的機會，參與建構未來數十年全球貿易運作的核心通道。

阿聯官員坦言，整體趨勢已逐漸明朗，無論本輪危機最終如何收場，各國都不太可能再回到過去依賴單一狹窄海峽的戰略模式。未來，輸油管線將持續擴建，港口容量將不斷提升，電網、水資源與跨境運輸通道也將進一步制度化與整合。

專家指出，多家在海灣運作的跨國企業已開始提前布局，關注的不僅是當前中斷帶來的影響，更在於自身是否能在新一輪基礎設施建設中取得有利位置。

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