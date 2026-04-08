辜仲諒砸101億元買進台泥5.26％ 躍為台泥第一大股東

辜仲諒砸101.66億元買進台泥5.26%，躍為台泥第一大股東。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥 （1101） 今 （8） 日公告，中信慈善基金會董事長辜仲諒以自有資金約81.56億元及貸款20.1億元，共斥資101.66 億元取得台泥股份，每股買進均價約25.03元，取得目的為投資。

台泥今天收到股東辜仲諒個人持股變動申報，辜仲諒自2025年12月29日起至2026年3月31日止，經由集中市場交易方式取得台泥股份共40.61萬張，持股比例達5.26%，超越嘉泥（1103），躍為台泥第一大股東。

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根據申報內容，辜仲諒於取得股份之股權行使計畫「擬自行參選或支持他人當選該公司董事（含獨立董事）」，並表示未來一年內將視市場情況決定是否再取得股份。

台泥表示，公司目前的股權結構穩定且趨於多元化，其中外資與機構法人持股比例合計近5成，為股東組成國際化之上市公司，對認同公司長期永續發展策略的投資人，一向持開放態度。

台泥受到三元能源電池廠火災意外衝擊，造成去年稅後虧損116億元，每股虧損1.6元，股價急速下修，去年11月19日一度下挫至20.25元，面臨20元保衛戰，辜仲諒出手買股後，也帶動台泥元月底股價一度反彈至26.95元。

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