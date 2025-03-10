晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-大老闆談關稅戰〉王品董事長陳正輝︰今年台灣餐飲市場 仍樂觀

2025/03/10 05:30

王品集團董事長陳正輝表示，2025年台灣工資持續上漲、電價蠢蠢欲動、台幣貶值也讓餐飲業進口的牛肉等食材成本上揚，面臨通膨、物價上漲的壓力。 （記者楊雅民攝）王品集團董事長陳正輝表示，2025年台灣工資持續上漲、電價蠢蠢欲動、台幣貶值也讓餐飲業進口的牛肉等食材成本上揚，面臨通膨、物價上漲的壓力。 （記者楊雅民攝）

王品（2727）集團董事長陳正輝表示，今（2025）年台灣工資持續上漲、電價蠢蠢欲動、台幣貶值也讓餐飲業進口的牛肉等食材成本上揚，面臨通膨、物價上漲的壓力。

但對餐飲業而言，目前通膨或消費壓力都不如缺工帶來的影響，觀察去年台灣有不少老店、個人名店、街邊店結束營業，關門原因並非生意不好，而是人力不足，只好被迫放棄。

雖然國內外經濟變數仍多，但台灣餐飲市場規模已逾1兆，消費市場的韌性很強，而且政府應該會有一連串的利多政策刺激消費，對今年台灣餐飲市場仍抱持樂觀態度。

面對外送市場崛起，王品不認為外送餐飲會超越餐廳內用，外送仍以低價和平價的餐食為主，中高價的餐飲消費者仍十分重視餐廳內用體驗，難以被取代。

至於中國市場大環境景氣仍未完全恢復，餐飲業可暫時守住賺錢的門市，留著火種，等景氣反彈再加速佈局。

（記者楊雅民）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財