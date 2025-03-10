〈財經週報-大老闆談關稅戰〉王品董事長陳正輝︰今年台灣餐飲市場 仍樂觀

王品集團董事長陳正輝表示，2025年台灣工資持續上漲、電價蠢蠢欲動、台幣貶值也讓餐飲業進口的牛肉等食材成本上揚，面臨通膨、物價上漲的壓力。 （記者楊雅民攝）

王品（2727）集團董事長陳正輝表示，今（2025）年台灣工資持續上漲、電價蠢蠢欲動、台幣貶值也讓餐飲業進口的牛肉等食材成本上揚，面臨通膨、物價上漲的壓力。

但對餐飲業而言，目前通膨或消費壓力都不如缺工帶來的影響，觀察去年台灣有不少老店、個人名店、街邊店結束營業，關門原因並非生意不好，而是人力不足，只好被迫放棄。

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雖然國內外經濟變數仍多，但台灣餐飲市場規模已逾1兆，消費市場的韌性很強，而且政府應該會有一連串的利多政策刺激消費，對今年台灣餐飲市場仍抱持樂觀態度。

面對外送市場崛起，王品不認為外送餐飲會超越餐廳內用，外送仍以低價和平價的餐食為主，中高價的餐飲消費者仍十分重視餐廳內用體驗，難以被取代。

至於中國市場大環境景氣仍未完全恢復，餐飲業可暫時守住賺錢的門市，留著火種，等景氣反彈再加速佈局。

（記者楊雅民）

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