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川普擬帶豪華「CEO天團」訪北京 ? 中媒曝「4目地」

2025/07/02 15:39

中媒指出，白宮正在規畫川普訪中行，並擬帶一個豪華CEO天團同來。（路透）中媒指出，白宮正在規畫川普訪中行，並擬帶一個豪華CEO天團同來。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本《共同社》日前報導，中國擬邀川普出席9月3日北京天安門閱兵。據中媒《北向財經》指出，美國政府官員正為川普總統的「訪中行」制定行程計畫，但不是川普自己一個人來，還擬訂將帶「豪華CEO天團」來，包括輝達黃仁勳、蘋果庫克，還有貝萊德、花旗、波音等執行長，均在川普訪中團的名單上。

中媒認為，考量到中國龐大的市場規模以及超過3.2兆美元（約新台幣92.9兆元）的外匯存底，川普此行目標顯然遠超過中東之行。可能尋求在4大關鍵領域取得突破，包括稀土、石油貿易、幫助美國農產品重返中國市場及美債問題。

報導指出，中國並沒有完全放鬆稀土管控，目前的策略是民用可談、軍用嚴控，而且民用稀土的許可證，也只有6個月的有效期。所以，川普必然想一勞永逸地解決稀土問題，但稀土這張王牌，中方不可能輕易鬆手，川普要真想解決問題，那就得拿出十足的誠意來。

其次是石油貿易。隨著美國頁岩油革命後超越沙烏地阿拉伯成為全球最大石油出口國，川普政府正尋求擴大對中國的石油出口，尤其在以伊衝突結束後，川普立即呼籲中國增加美國石油進口，顯示其迫切希望打開中國市場。

此外，由於中國反制美國高額關稅，對美國農產品停止進口，導致美國農業遭受重創，光是愛荷華州農民就因關稅損失達37億美元（約新台幣1074億元）。對川普來說，農業受損除了經濟影響之外，對其選票更是重大一擊，因為大部分農業州都是川普的鐵票倉。

川普要想穩住基本盤，就必須幫美國農產品重新打開中國市場。

最後是美債問題。隨著中國持有的美債規模從第一降至第三，加上美國今年下半年將有7兆美元（約新台幣203兆元）美債到期，川普正在「大而美法案」恐再增加10兆美元（約新台幣290兆元）債務。在這種情況下，如果中國願意增持美債，那可就幫了川普一個大忙。

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