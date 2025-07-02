索爾思光電遭中資併購恐外流晶片技術 經濟部：若涉及國安將廢止投資許可

索爾思光電官方推特。（圖取自X）

〔記者廖家寧／台北報導〕市場傳出，中國印刷電路板（PCB）廠東山精密近期收購位於竹科的光通訊廠索爾思光電，恐有晶片技術外流等國安之虞。對此，經濟部表示，目前未收到索爾思光電投資計畫變更的申請，經濟部已函告索爾思光電應在收購前依中資投資相關法規向經濟部申請許可，如果索爾思光電經營有涉及影響國家安全及經濟發展之虞，經濟部將依規定廢止該公司的投資許可。

針對中資東山精密近期收購索爾思光電一事，經濟部表示，尚未收到索爾思光電投資計畫變更申請，經濟部已函告索爾思光電收購案涉及投資計畫變更，依陸資投資規範應事先向經濟部申請許可，一旦收到申請案，將依兩岸條例及陸資許可辦法等規定，就投資案是否有影響國家安全、對產業發展有不利影響等因素，並和國安局、陸委會、產業技術主管機關等單位嚴格審查。

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針對索爾思光電營運狀況及技術層級，經濟部表示，索爾思光電自2016年該公司上層股東變更為中資身分後，經濟部就依據陸資許可辦法掌握公司動態，經濟部已在今年6月主動函請索爾思光電說明股權結構及營運現況，如果索爾思光電經營有涉及影響國家安全及經濟發展之虞，經濟部將依規定廢止該公司的投資許可。

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