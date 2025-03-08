2月出口年增31.5％ 美國重返我最大市場

近1年台灣出口統計（資料來源：財政部統計處製表：記者鄭琪芳）

2月出口413.1億美元 連16紅優於預期

出口淡季不淡！財政部昨公布二月出口四一三．一億美元、為歷年同月最佳，年增三十一．五％、連續十六個月成長。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕出口淡季不淡！財政部昨公布二月出口四一三．一億美元、為歷年同月最佳，年增三十一．五％、連續十六個月成長；前二月出口八○○．二億美元、為歷年同期新高，年增十六．八％。值得一提的是，二月對美國出口一一七．七億美元創單月次高，暌違二十四年再度超過中國與香港，美國重返台灣第一大出口市場；且前二月對美出超高於中港，為一九九三年統計以來同期首見。

供應鏈重組驅動 前2月對美出超高於中港 1993年以來同期首見

根據統計，二月出口四一三．一億美元，月增六．七％、年增三十一．五％，主因基期偏低。二月進口三四七．六億美元，月增二十．九％、年增四十七．八％；累計一至二月進口六三四．九億美元、年增九．三％。出、進口相抵，前二月出超一六五．三億美元、年增六十一．二億美元。

請繼續往下閱讀...

財政部統計處長蔡美娜表示，前二月出口遠優於預期，主因AI及高效能運算應用商機只增不減，加上川普關稅政策引發提前拉貨效應。不過，因基期偏高，預估三月出口約四一四至四二六億美元、年減一％至年增二％；第一季出口約一二一四至一二二六億美元、創歷年同季最佳，年增十％至十二．二％。

主要貨品中，二月出口全面揚升，其中資通與視聽產品刷新單月最高，年增六十五．五％。蔡美娜表示，前二月出口則是「東山飄雨西山晴」，五個貨類上升、六個貨類下降，資通與視聽產品、電子零組件分別年增四十八．二％及十三％，礦產品、化學品各減八．四％及七．七％。

對中港出口僅增5.3％ 對墨暴增3.2倍

五大市場中，二月對歐洲以外出口呈雙位數成長，其中對美出口一一七．七億美元、年增六十五．六％，超過對中港的一一七．二億美元。前二月對美國、東協出口均創歷年同期新高，分別年增三十．五％及十九．四％，對中港僅增五．三％，對墨西哥則暴增三．二倍。

至於對美出口能否持續超過中港？蔡美娜認為，可能像「麻花捲」一樣，持續一段時間上上下下，這是國際地緣政治下的必然結果，反映兩強對峙、貿易戰、去中化等，過去台灣對中國單一市場依賴過高，中國又對台灣有敵意，分散市場未必不是好事，畢竟「雞蛋不要放在同一個籃子」。

外界關切台積電擴大赴美投資是否對台灣出口造成衝擊，蔡美娜表示，短期應不至於有影響，因為市場對台灣高階晶片需求仍大，長期影響則要再觀察。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法