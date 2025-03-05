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加碼投資美國》學者︰免於救援英特爾 擴大壓制對手

2025/03/05 05:30

台積電昨宣布擴大對美國投資達一千億美元，不僅拆解川普的晶片關稅難題，也可望免除被迫入股英特爾的泥淖。（彭博）台積電昨宣布擴大對美國投資達一千億美元，不僅拆解川普的晶片關稅難題，也可望免除被迫入股英特爾的泥淖。（彭博）

〔記者徐子苓／台北報導〕台積電宣布將加碼投資美國至少千億美元，學者認為，台積電擴大在美投資能壓制競爭對手，並免於救援英特爾的難題，甚至還能降低美國對台課徵對等關稅的風險，但生產成本增加，將會是未來挑戰。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，台積電加碼的規模和內容都比市場預期的更大，未來台積電將擔負美國製造再次偉大的重任，川普可能會停止對台課徵晶片關稅；而台積電將在美國擁有先進製程、先進封裝的一條龍生產，可降低美國對地緣政治風險的疑慮。不過，台積電在美國量產的生產成本，將轉嫁給美國客戶，美系業者勢必將承擔晶片漲價。

劉佩真指出，利多可說是台積電無需落入救援英特爾的難題，獨資加碼美國市場，能確保技術不外流、獨立性經營並與客戶維持合作關係；而透過擴大在美投資，台積電也能壓制英特爾、三星等競爭對手，並槓桿美國的水、電、土地等資源。

她坦言，此舉將分散原本高度集中台灣的先進製程產能，但相信台積電還是會以台灣作為根基，畢竟群聚效應、工程師二十四小時待命、供應鏈完整性等，台灣相較美國還是無可取代；未來台積電在台灣還是有望加速投資，海外廠部分，可預期會以美國為重，德國、日本僅會維持先前的承諾。

中經院助研究員馬毓駿也認為，台積電此時主動優先表態，宣告未來會走自己的路，避免置身英特爾重整風暴，甚至也可能幫台灣擋掉對等關稅的風險，讓我國傳產、農產品免於衝擊。

馬毓駿直言，「競爭力下降有限，但成本增加難免」，台灣目前管制重要產業對外投資，都是以在國內必須有對等投資為原則；若台積電到美投資，代表在台灣已經有相同或大於在美國投資的產能，因此台積電被美國整碗端去的情況不至於發生。

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