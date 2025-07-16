普發1萬元排擠效應！ 知情人士爆︰汽車貨物稅沒條件調降了

汽車25%貨物稅降不降？消費者滿心期待。但知情人士爆，普發現金1萬塊過了，政府2,350億元的錢花出去，會排擠掉其它預算，那汽車貨物稅要調降就更難了，「沒有條件降了」。（讀者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車25%貨物稅降不降？消費者滿心期待。但知情人士爆，普發現金1萬塊過了，政府2350億元的錢花出去，會排擠掉其它預算，那汽車貨物稅要調降就更難了，「沒有條件降了」。

知情人士指出，美國對等關稅談判不定，美國進口車可望調降關稅，經濟部有來自產業的壓力，對外不斷說贊成調降汽車貨物稅，但貨物稅降不降的決定權關鍵在財政部，「經濟部對貨物稅的任何發言其實都可以省略」。

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根據財政部統計，2024年小客車進口關稅稅收達455.8億元、汽車貨物稅高達808億元，合計一年稅收約1263億元，若汽車關稅及貨物稅同步大幅調降，稅收損失相當可觀。

知情人士指出，財政部是堅決反對調降汽車貨物稅的，財政部甚至已經算出來，如果依照現在汽車汰舊換新5萬元的貨物稅補貼，買1輛80萬元的國產車補貼5萬元，相當於25%的貨物稅已調降6.25%，實際收到的貨物稅剩18.75%。

知情人士也說，立法院藍綠白立委為了爭取曝光，針對調降汽車貨物稅都有提案，但至今都沒有成案，如果7月26日大罷免過了，又要重選，屆時政府會不會要做多，恐衍生其它變數。

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