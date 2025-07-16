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中國GDP成長 路透爆：真相是減薪兼差、教師悲訴要去乞討

2025/07/16 09:47

中國今年第二季GDP成長率達5.2％，但歡欣鼓舞的背後充滿著裂痕，普通人正面臨著減薪和不得不兼差養活自己的困境。（彭博）中國今年第二季GDP成長率達5.2％，但歡欣鼓舞的背後充滿著裂痕，普通人正面臨著減薪和不得不兼差養活自己的困境。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家統計局指稱今年第二季GDP成長率達5.2％，但這主要是依靠港口（出口）、工廠（製造業）的運作來維持，普通人正面臨著減薪和不得不兼差養活自己的困境，還有教師悲訴薪水少到想要去乞討，這無疑顯示出中國在歡欣鼓舞的背後充滿著裂痕。

據《路透》報導，中國國企30歲員工張先生透露，他之前的月薪是5500人民幣（約新台幣2.25萬元），但現在只剩下4200元（約新台幣1.72萬元），迫使他平常日下班後還要去跑外送3小時，每晚可以收入60、70人民幣（約新台幣245至286元），假日則是跑整天。

張男無奈地表示，他是真的沒辦法了才會去兼職，畢竟減薪所帶來的經濟壓力太大了，有不少同事因為薪水太少已經離職。據了解，中國各大公司在「內卷式」激烈削價競爭下正不斷減少成本，利潤和薪資下降導致稅收減少，也就影響到國企發薪。

中國廣西壯族自治區崇左市的黃姓教師表示，他已經2、3個月沒有拿到薪水了，只能靠父母養活自己，但他也只能忍著不敢離職。黃男說，還好他未婚且沒有背負車貸房貸，否則真的難以想像會是怎樣的處境。

中國安徽省阜陽市臨泉縣雲姓女老師感嘆，她每個月只拿到3000人民幣的底薪（約新台幣1.23萬元），績效獎金一直被拖欠，問題是這樣的薪水根本不夠用，「我真的想去乞討，如果不是我的父母，我早就餓死了。」

中國江蘇省20歲黃姓女子指出，今年4月中美貿易陷入緊張局勢，她所工作的餐廳和許多商家都面臨沒人來消費的困境，自己在被迫每個月休4天無薪假的情況下離職，畢竟過去只需要1、2天就能找到新工作，沒想到她從6月一直失業到了現在，每份職缺都有很多人來搶。

亞太資深經濟學家曾林（Max Zenglein）表示，中國目前正處於工業強勁、消費疲軟的雙速經濟之下（dual-speed economy，某個產業發展遠遠快過其餘產業，掩蓋了成長緩慢的跡象），在製造業和科技業產能繼續擴張之下，導致盈利過低、通貨緊縮的情況正在蔓延。

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