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法說會速報》立積：今年營運Q2開始起飛

2025/03/04 05:30

立積董事長馬代駿。（記者卓怡君攝）立積董事長馬代駿。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕WiFi射頻IC廠立積（4968）昨日召開法說會，立積看好今年WiFi 7發展，電信運營商導入WiFi 7的速度很快，今年公司成長動能有望從第二季開始展現，第三季再往上，主要因歐洲、美國與中國各地電信運營商標案、車載新品出貨帶動，全年營收年增率可望有兩位數，WiFi 7今年比重有望拉高至30%，有助毛利率表現。

立積強調，只要WiFi 7比重持續提升，對於毛利率就會有正面助益，目前有多個手機品牌WiFi 7專案進行中，立積預估今年WiFi 7比重有機會拉高至30%，WiFi 6比重約45%~50%，WiFi 5持續下滑。

美律看好首季營運 切入影像領域

〔記者歐宇祥／台北報導〕電聲元件大廠美律（2439）總裁黃朝豊昨表示，今年首季營運正向，耳機、揚聲器產品線維持成長，助聽器、麥克風產品因市場增溫且基期較低，成長幅度更顯著，新領域、新客戶耕耘陸續開花結果，但全年因不確定因素多，較審慎看待，不過看好多元領域能穩定營運。

美律去年除營收創新高，全年毛利率13.3%，稅後淨利21.43億元、年增63%，每股稅後盈餘（EPS）9.26元，為近5年新高，並擬配現金股利每股7.3元，股利發放率79%。

黃朝豊指出，美律的新領域除醫療、車用陸續發酵，看好AI應用持續帶動麥克風感知元件需求增溫，將從過往專注於電聲擴大耕耘影像，搶攻AI影音感知商機；另為因應關稅政策波動，泰國二廠今年第四季就將加入生產。

群電今年營收將逐季成長

〔記者方韋傑／台北報導〕電源廠群電（6412）受惠於旗下電源供應器在通訊設備、電競筆電與伺服器產品的利基持續擴大，首季營運雖將是2025年全年谷底，但看好業績仍可望小幅年增，後續營收逐季成長，樂觀看待今年營收重回400億元大關，並有機會寫下歷年新猷。

群電表示，旗下3kW至5kW的AI伺服器電源供應器，去年下半年已陸續通過驗證並開始出貨，系統等級的電源機櫃目前已向客戶送樣、爭取認證，今年將有機會開始貢獻營收；此外，AI筆電除了已帶動電源供應器升級至65W至100W，在AI邊緣運算需求驅動下，後續搭配獨立顯卡的AI筆電電源功率需求將從200W起跳，產品平均售價將跳耀式成長。

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