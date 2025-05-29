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馬斯克宣布辭去公職 臨走前未與川普對話

2025/05/29 10:47

特斯拉執行長馬斯克（圖）即將離開川普政府。（路透）特斯拉執行長馬斯克（圖）即將離開川普政府。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）即將離開川普政府！馬斯克週三（28日）最新發文感謝川普，讓他有機會領導「政府效率部」（DOGE），並進一步表示，他的「特別政府僱員」任期已經結束。不過知情人士透露，馬斯克的離職來得相當迅速，在馬斯克宣布離職前，馬斯克並未與川普進行正式對話，而這項決定是「在高層幕僚層級」作出的。

白宮一名官員週三晚間告訴《路透》：「馬斯克的離職程序將從今晚啟動。」

馬斯克週三在社群X平台發文指出：「隨著我作為特別政府僱員的任期結束，我想感謝川普總統給我這個機會，讓我能為減少浪費性支出貢獻一份力量。」

馬斯克補充說：「DOGE的任務將隨時間推移而日益強化，最終會成為政府日常運作的一部分。」

馬斯克擔任特別政府僱員的130天任期，將於5月30日屆滿。儘管他離職的具體原因尚不明朗，但他選在批評川普主推的稅改法案後隔天離開，該法案被馬斯克形容為過於昂貴，且會削弱他在 DOGE 的改革工作。

馬斯克過去幾週曾與部分內閣官員發生衝突。他還曾公開抨擊白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），因後者否定他主張的「美歐零關稅」構想，馬斯克怒斥對方是「白痴」。

根據《路透》對美國各政府機關人員變動的調查結果，川普與 DOGE 團隊已透過裁員威脅、離職獎勵與提前退休方案等手段，成功裁減 230 萬聯邦文職人員中的近 12%，即 26 萬人。

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