馬斯克宣布辭去公職 臨走前未與川普對話

特斯拉執行長馬斯克(圖)即將離開川普政府。(路透)

〔財經頻道/綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)即將離開川普政府!馬斯克週三(28日)最新發文感謝川普,讓他有機會領導「政府效率部」(DOGE),並進一步表示,他的「特別政府僱員」任期已經結束。不過知情人士透露,馬斯克的離職來得相當迅速,在馬斯克宣布離職前,馬斯克並未與川普進行正式對話,而這項決定是「在高層幕僚層級」作出的。

白宮一名官員週三晚間告訴《路透》:「馬斯克的離職程序將從今晚啟動。」

馬斯克週三在社群X平台發文指出:「隨著我作為特別政府僱員的任期結束,我想感謝川普總統給我這個機會,讓我能為減少浪費性支出貢獻一份力量。」

馬斯克補充說:「DOGE的任務將隨時間推移而日益強化,最終會成為政府日常運作的一部分。」

馬斯克擔任特別政府僱員的130天任期,將於5月30日屆滿。儘管他離職的具體原因尚不明朗,但他選在批評川普主推的稅改法案後隔天離開,該法案被馬斯克形容為過於昂貴,且會削弱他在 DOGE 的改革工作。

馬斯克過去幾週曾與部分內閣官員發生衝突。他還曾公開抨擊白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro),因後者否定他主張的「美歐零關稅」構想,馬斯克怒斥對方是「白痴」。

根據《路透》對美國各政府機關人員變動的調查結果,川普與 DOGE 團隊已透過裁員威脅、離職獎勵與提前退休方案等手段,成功裁減 230 萬聯邦文職人員中的近 12%,即 26 萬人。

