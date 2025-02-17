〈財經週報-投資趨勢〉美國再次偉大 口號下的投資方向

S&P500企業獲利上下修家數（資料來源：LSEG；資料日期：2025/1/31。）

■李郁馨

美國1月就業數據上週出爐，大致符合預期，失業率從4.1% 降至4.0%，且薪資維持成長；非農新增就業數據14.3萬人，顯示整體勞動力市場持續強韌。美國近期公布的經濟數據，皆顯示美國經濟強勁，基本面無虞；然在低成本AI模型DeepSeek橫空出世，川普啟動關稅制裁政策，政策不確定性影響市場情緒下，短線市場波動加劇，類股輪動快速，產業全方位配置，相對有機會持盈保泰。

美國企業去年第四季財報陸續出爐，目前已有62%企業公布，其中77%優於市場預期，市場上修S&P500企業第四季獲利成長至13.2%，而且美國1月ISM製造業PMI重回代表擴張的50榮枯線之上，反映訂單、生產擴大，客戶庫存偏低，ISM美國庫存循環開始翻揚向上，可望持續帶動企業獲利成長。

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科技股不再一枝獨秀 資金轉向美其他類股

由於庫存回補需求，美國製造業預計將持續復甦，這將為美股後市提供動能支撐。統計去年全年度美股各產業表現，表現最為突出的為通訊服務、金融、公用事業，以37.6%、35.2%、27.0%分占產業表現前三名，第4到10名的則為房地產、工業、資訊科技、公用事業、核心消費、能源、原物料產業；然而下半年領漲的前三大產業，換成非核心消費的27.4%、金融產業的22.0%，及通訊服務產業的19.6%，非核心消費與房地產產業竄出頭，顯示去年下半年開始，美股不再以科技股一枝獨秀，資金開始向其他類股挪移，類股輪動趨勢顯著。

從美國OECD領先指標也觀察到同樣的現象，美國OECD領先指標持續上揚，顯示企業獲利持續上揚機會大，惟成長趨緩；進一步觀察截至1月底為止的S&P500企業獲利上下修家數，可以發現不論是上修家數或是下修家數，相較前一週皆呈現下滑，下修家數下滑20.28%，上修家數下滑18.12%，下修家數下滑幅度大過上修家數下滑幅度的情況下，易帶來股市震盪。

經濟成長動能支撐美股 關稅戰是變數

展望2025年，不論從總體經濟面或是企業獲利基本面來看，美國經濟成長動能無虞，可望支撐美股續航；只是考量短期內川普吹響關稅戰號角，引發其他國家祭出反制措施，後續效應仍待觀察，影響美國聯準會（Fed）利率決策之餘，也勢必牽動市場情緒；加上股市評價面偏高，預期短期間內市場震盪欲小不易；要掌握美股後市成長契機，建議全產業布局，以捕捉各產業優質企業的成長機會。（作者為凱基全球菁英55ETF基金經理人）

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