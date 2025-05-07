中美破冰！美財政部長本週與中方代表 在瑞士舉行貿易會談

美國財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾宣佈，本週將在瑞士與中國官員會面，討論經濟和貿易問題。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中雙方高層，終於要就貿易談判進行會見了，美國財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾宣佈，本週將在瑞士與中國官員會面，討論經濟和貿易問題。

這次會談似乎是華盛頓和北京朝著開始談判邁出的重要一步，旨在解決由川普總統引發的持續貿易戰。

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CNBC報導，美國財政部表示，訪問瑞士期間，貝森特還將會見中國經濟事務首席代表。

根據美國全國廣播公司報道，中國外交部週二稍晚表示，負責中美經貿事務的國務院副總理何立峰將在瑞士會見貝森特。

貝森特在1份聲明中表示，經濟安全就是國家安全，川普總統正在國內外引領美國走向更強大、更繁榮。

貝森特表示，我期待進行富有成效的會談，我們將努力重新平衡國際經濟體系，更好地服務於美國的利益。

格里爾辦公室表示，他在日內瓦期間「還將與中國的同行會面，討論貿易問題」。

格里爾說，根據川普總統的指示，我正在與各國進行談判，重新平衡我們的貿易關係，實現互惠，開拓新市場，並保護美國的經濟和國家安全。

格里爾進一步指出，我期待與我的一些同行進行富有成效的會談，並拜訪我在日內瓦的團隊，他們都在努力推進美國在一系列多邊問題上的利益。

川普週二稍早表示，中方希望舉行會晤，美方將在「適當的時候」舉行會晤。

川普向白宮抱怨，每個人都說，「你們什麼時候、什麼時候、什麼時候簽署協議？」

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