〈財經週報-熱門族群〉AI邊緣運算商機湧現 工業電腦走出低谷

AI邊緣運算技術帶動相關概念股股價相繼表態，研華1月營收創同期新高，上週股價大漲8.57%。（中央社資料照）

記者方韋傑／專題報導

工業電腦產業鏈2023年歷經庫存去化引發的營運寒冬，2024下半年逐漸走出低谷期，除了各家業者基本面趨近穩定，加上AI邊緣運算技術耕耘有成，帶動相關概念股上週股價相繼表態，隨著今年3月17日起登場的輝達（NVIDIA）年度GTC大會，機器人等創新應用將更備受矚目，台廠軟硬整合實力可望大放異彩。

研華股價大漲8.57%

工業電腦龍頭廠研華（2395）1月營收達近20個月高點，更寫同期新高，上週股價大漲8.57%；樺漢（6414）受惠於深化AI邊緣運算在工業自動化、醫療科技、智慧建築等領域應用，上週漲幅7.47%；宸曜（6922）也因人型機器人題材發燒，單週漲幅13.76%，其他如新漢（8234）、神基（3005）、艾訊（3088）週線也都收紅。

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法人認為，個股上漲需仰賴基本面繼續給予支撐，市場未來的發展空間成為業者開拓營運版圖的重點觀察指標，根據研調機構Technavio調查，2024年到2028年，全球人工智慧市場規模估計將成長2,374億美元（約新台幣7兆7,810億元），年均複合成長率達30%，除了得益於強勁增加的AI雲端，AI邊緣運算也是關鍵驅動力之一。

為了減少AI雲端的負擔，AI走向邊緣端的趨勢已然形成，以降低運算延遲、提升即時性，未來將支應智慧化的製造、醫療、零售、交通、程式等應用，都是台灣工業電腦廠已經具備或持續精進的領域，如維田（6570）生產適用於石化工業，油田礦坑，能源天然氣生產的企業AI防爆電腦；友通（2397）旗下自主移動機器人（AMR）系統也已導入馬來西亞部分機場進行自助服務系統概念驗證（PoC），供應鏈皆看好今年營收將優於去年表現。

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