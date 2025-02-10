〈財經週報-機器人〉機器人之眼商機 光學廠新機會

光學廠概念股2024年營收及EPS

記者歐宇祥／專題報導

人型機器人需要測距、影像辨識功能，為光學廠帶來新機會。（資料照）

人型機器人商機興盛，因機器手臂、機器人皆需要測距、影像辨識功能，也為光學廠帶來新機會，除大立光（3008）、玉晶光（3406）看好機器人新領域商機之外，市場也點名亞光（3019）、佳能（2374）、華晶科（3059）等廠商有望分食「機器人之眼」商機。

因輝達（NVIDIA）等國際大廠看好人型機器人未來發展，研調機構認為，2024年至2027年間，市場規模的年複合成長率將達154%，至2027年全球人型機器人產值有望超越20億美元（約新台幣650億元）；法人則預估，至2034年人形機器人潛在市場規模將達280億美元。

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大立光鏡頭出貨 客戶不只一個

大立光董事長林恩平日前於法說會中表示，已出貨人型機器人鏡頭產品給不只一個客戶，也正配合設計機器手臂應用，目前大立光主要出貨5P（5片塑膠片）鏡頭模組，不過規格不如手機鏡頭高，也需要防撞、夜視功能，猶在觀察未來發展。

光學鏡頭大廠玉晶光同樣看好機器人商機。該公司除手機鏡頭外，也持續耕耘VR（虛擬實境）等新領域商機。玉晶光總經理郭英理指出，玉晶光在機器人領域也能有所發揮，包含可提供機器人眼睛、面部產品等；另光學大廠亞光也已經小量出貨給數家客戶。

而光學廠佳能則耕耘機器視覺領域已久；佳能總經理章孝祺日前也表示，今年起將開始出貨機器視覺產品，供車載、製造業等領域客戶，未來營運有望持續增溫；此外，華晶科同樣著墨3D感測許久，出貨相機模組給國際大廠，主要應用範圍是機器手臂等工業自動化領域。

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