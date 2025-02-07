1月營收速報》聯詠+東陽+ IET-KY

驅動IC設計大廠聯詠（3034）昨公告1月營收為84.81億元，月減0.5%，首季將淡季不淡。（資料照）

聯詠84億、月減0.5% 首季將淡季不淡

〔記者洪友芳／新竹報導〕驅動IC設計大廠聯詠（3034）昨公告1月營收為84.81億元，月減0.5%、年減2.74%；聯詠預計2月12日舉行法人說明會，公布去年第四季財報並揭露今年第一季展望。

法人預期受惠客戶因應關稅變數，提早下單拉貨，聯詠第一季營收可望淡季不淡，季對季較往年同期下滑幅度為低。

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東陽22億、月減0.8% 創歷年同期次高

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠東陽（1319）自結1月營收22.3億元，月減0.8%、年減2.5%，雖逢農曆春節工作天數少，仍創歷年同期次高，更創農曆春節期間營收新高紀錄。其中AM（售後巿場）事業自結1月營收16.57億元，同創歷年同期次高及春節期間月營收歷史最高紀錄，訂單熱度持續強勁。

東陽表示，本廠空間滿載已不敷使用，今年元月即積極興建台南科工廠，3月將再展開台南七股科工區擴廠計畫，以滿足AM訂單成長需求。

OEM（委託代工）事業自結1月營收5.73億元，東陽OEM事業已積極開發輕量化產品，及運用智能光電加飾技術，迎接新能源車市場訂單。

受惠晶片法案 IET-KY營收創新高

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠高速傳輸晶片需求暢旺，砷化鎵廠IET-KY（4971）昨公告1月營收0.98億元、年成長46.65%，創下單月新高紀錄。IET-KY董事長高永中表示，由於應用於高速傳輸的晶片需求暢旺，磷化銦PIN、HBT等磊晶片的量產訂單回籠，且砷化鎵PHEMT高階晶片需求穩定、銻化鎵國防領域訂單持續增長，推升整體生產效率及產能利用率，樂觀看待2025年營運表現。

針對川普政府持續鼓勵美國境內半導體公司提高產能及研發，高永中也說，IET-KY受惠於晶片法案、稅務減免、廠房補助等政府資金，可進一步擴大產能，掌握光通訊及雲端各項晶片需求成長的商機。

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