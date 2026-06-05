黃仁勳訪韓行程曝光！真的要見Faker啦 他有一個願望

黃仁勳將訪南韓。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳今（5）日將結束台灣行、下午入境南韓，據傳，他第一站訪問行程將前往由《英雄聯盟》（LoL）戰隊T1經營的網咖，與傳奇選手Faker（本名李相赫）會晤，而有趣的是，日前Faker才在節目上表示，想和黃仁勳等科技巨頭們一起吃飯。

《韓聯社》報導，根據輝達及業界消息，黃仁勳預計當地下午1時（台灣中午12時）左右抵達金浦機場，並在機場接受訪問後，接著拜訪由《英雄聯盟》戰隊T1經營的網咖T1 Base Camp。

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根據遊戲業界消息，不僅T1隊長Faker，Doran、Oner、Peyz及Keria等5名選手都將出席。而有

值得一提的是，黃仁勳去年10月底訪韓時也曾在活動上高喊「Faker」，並稱「若沒有PC遊戲、網咖和電競就不會有現在的輝達」，而Faker才在節目上表示，希望自己能與黃仁勳、三星集團會長李在鎔等科技大佬一起吃飯，笑說「他們應該會請客吧！」

而黃仁勳結束網咖行程後，預計當晚將在弘大的烤肉餐廳「HYUNGNIMJEOYO」（형님저요）與南韓多名頂尖企業領袖共進晚餐，出席人士據悉包含SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨及NAVER議長李海珍。

此次為黃仁勳時隔約7個月再度訪韓，恰逢輝達積極將與南韓企業的合作版圖自HBM等AI半導體供應鏈向外延伸至機器人、汽車、遊戲及雲端基礎設施等多元領域之際，業界人士預期，他此行將進一步深化輝達與南韓AI生態系的合作。

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