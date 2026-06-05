黃金終於漲了！但中東戰火以來慘跌了「這麼多」

週四（4日）黃金價格反彈。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週四（4日）黃金價格反彈，因中東停火希望促使油價下跌，並打壓美元和美債殖利率。黃金曾在1月29日創下每盎司5594.82美元的歷史高位，但自2月下旬伊朗衝突爆發以來，金價一路下跌約16%。

黃金現貨報上漲1%，報每盎司4476.85美元。

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8月交割的黃金期貨上漲0.9%，報每盎司4508.00美元。

立貴金屬交易員Tai Wong表示，有關以色列與黎巴嫩達成停火協議的報導給美元和美債收益率帶來壓力，這幫助黃金價格得以守在略高於200日移動均線這個關鍵價位的水準。

以色列和黎巴嫩週三晚間表示已同意停火，這提振市場對美國與伊朗達成協議的希望。受此消息影響，市場對荷姆茲海峽重開的預期升溫，油價下跌逾3%。

美元指數下跌0.2%，這使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言價格相對降低。在此同時，包括10年期公債在內的美國公債殖利率下跌，進一步提升黃金的吸引力。

Tai Wong表示：「除非我們看到與伊朗達成明確且持久的停火，並重新開放荷姆茲海峽，進而帶動能源價格下跌、市場不再擔心利率可能上升，否則金價今年再創新高的可能性似乎愈來愈低。」

投資人目光轉向週五即將發布的美國5月非農就業報告，這份數據將揭露勞動力市場的健康狀況，讓投資人從中研判聯準會（Fed）未來的貨幣政策走向的蛛絲馬跡。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲1.7%，報每盎司73.95美元。

現貨鉑金上漲2.1%，報每盎司1897.61美元。

現貨鈀金上漲1.4%，報每盎司1320.23美元。

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