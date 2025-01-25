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強勢美元罩頂 虎兔龍年台幣連3貶

2025/01/25 05:30

在強勢美元籠罩下，新台幣從虎年以來已經連續三年收貶。（資料照）在強勢美元籠罩下，新台幣從虎年以來已經連續三年收貶。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣匯市昨龍年封關，受到美國總統川普要求聯準會（Fed）降息，加上日本銀行升息等利多激勵，美元回落、亞幣大漲，新台幣兌美元匯率收在三十二．六八二元、升值八．八分；但龍年在強勢美元籠罩下，新台幣匯價仍重貶一．三二四元或四．○五％，從虎年以來已經連續三年收貶。

回顧龍年走勢，年初市場期待聯準會展開降息循環，新台幣一度升至三十一．二八九元，有機會挑戰三十一元大關，但因美國經濟表現強勁，聯準會直到去年九月才開始降息，之後又因美國大選干擾，市場不確定升溫下，強勢美元再起，新台幣隨著非美貨幣走貶，並於二○二五年初失守三十二字頭，創下近九年新低。

匯市封關 台幣重返32.6元

龍年新台幣走勢從年初樂觀到年尾悲觀，昨日封關收在三十二．六八二元的近一週高點，表現雖不如台股精彩、但也算有個好兆頭。

匯銀主管認為，匯市封關後，接下來將面臨九天年假，期間歐美央行開會、聯準會如何應對川普降息要求，以及川普還有哪些出人意表的言論與政策將出爐，都將影響新台幣走勢。

展望蛇年，匯銀主管指出，最大不確定性仍是川普新政，川普上任以來要求降油價、降息，賣力控制通膨，若聯準會維持降息步調、川普關稅徵收範圍不再擴大，進入蛇年的美元多頭走勢可能按下暫停鍵，新台幣自然有機會隨著國際匯市走揚。

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