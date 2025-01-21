關稅人回歸 中國經濟最大挑戰

專家指出，基於中國對出口的依賴，美國的關稅無疑是中國今年最大的挑戰。（彭博）

經濟更疲軟、對出口更依賴 關稅衝擊將超過4年前

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，中國再度面對川普第一任總統任內的緊張局勢和不確定性，只不過，如今中國經濟更加疲軟，對出口的依賴程度比首次與美國貿易戰期間還要高；專家指出，基於中國對出口的依賴，美國的關稅無疑是中國今年最大的挑戰。

去年順差10年最高 貿易摩擦添壓力

中國去年貿易順差將近一兆美元破紀錄，相當於國內生產毛額（GDP）逾五％，創二○一五年以來最高水準；這個順差推動中國去年近三分之一的經濟擴張，為一九九七年以來最大。

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這種對海外市場的依賴，加劇中國領導人習近平面臨的諸多挑戰：持續的通縮、消費需求疲軟、房市持續低迷及人民幣面臨貶值壓力；債券殖利率顯示，市場預計這個世界第二大經濟體將進一步走弱。

為因應這些利空，北京當局今年可能繼續增加政府借貸，以支持官方設定的五％成長目標，但美國和其他貿易夥伴不斷升高保護主義，可能危及中國出口，這個中國最可靠的成長動力之一。

在川普準備重返白宮之際，他和習近平於十七日通話，雙方討論貿易、台灣和TikTok等議題。川普表示，這次通話「非常棒」，但他和即將上任的政府已明確表示，將繼續在貿易問題上對中國施壓，包括透過使用關稅。

法國巴黎銀行首席中國經濟學家榮靜表示：「去年中國經濟最大的亮點是出口，這意味著今年最大的問題將是美國的關稅。」榮靜上週表示，該行的基本假設是川普將對中國進口產品加徵十％關稅，儘管目前並不清楚歐盟和新興市場是否跟進，提高對中國產品的關稅。

川普在去年十一月勝選後表示，將對中國所有進口產品加徵十％關稅，但他也曾說上任後將對中國所有進口產品徵收六十％關稅。

過去七年來，美國的關稅措施已促使一些企業將工廠遷出中國，或從其他地方採買。美國企業現在直接從中國採購的占比不到十五％，低於二○一七年底的十九％。

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