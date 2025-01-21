晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

關稅人回歸 中國經濟最大挑戰

2025/01/21 05:30

專家指出，基於中國對出口的依賴，美國的關稅無疑是中國今年最大的挑戰。（彭博）專家指出，基於中國對出口的依賴，美國的關稅無疑是中國今年最大的挑戰。（彭博）

經濟更疲軟、對出口更依賴 關稅衝擊將超過4年前

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，中國再度面對川普第一任總統任內的緊張局勢和不確定性，只不過，如今中國經濟更加疲軟，對出口的依賴程度比首次與美國貿易戰期間還要高；專家指出，基於中國對出口的依賴，美國的關稅無疑是中國今年最大的挑戰。

去年順差10年最高 貿易摩擦添壓力

中國去年貿易順差將近一兆美元破紀錄，相當於國內生產毛額（GDP）逾五％，創二○一五年以來最高水準；這個順差推動中國去年近三分之一的經濟擴張，為一九九七年以來最大。

這種對海外市場的依賴，加劇中國領導人習近平面臨的諸多挑戰：持續的通縮、消費需求疲軟、房市持續低迷及人民幣面臨貶值壓力；債券殖利率顯示，市場預計這個世界第二大經濟體將進一步走弱。

為因應這些利空，北京當局今年可能繼續增加政府借貸，以支持官方設定的五％成長目標，但美國和其他貿易夥伴不斷升高保護主義，可能危及中國出口，這個中國最可靠的成長動力之一。

在川普準備重返白宮之際，他和習近平於十七日通話，雙方討論貿易、台灣和TikTok等議題。川普表示，這次通話「非常棒」，但他和即將上任的政府已明確表示，將繼續在貿易問題上對中國施壓，包括透過使用關稅。

法國巴黎銀行首席中國經濟學家榮靜表示：「去年中國經濟最大的亮點是出口，這意味著今年最大的問題將是美國的關稅。」榮靜上週表示，該行的基本假設是川普將對中國進口產品加徵十％關稅，儘管目前並不清楚歐盟和新興市場是否跟進，提高對中國產品的關稅。

川普在去年十一月勝選後表示，將對中國所有進口產品加徵十％關稅，但他也曾說上任後將對中國所有進口產品徵收六十％關稅。

過去七年來，美國的關稅措施已促使一些企業將工廠遷出中國，或從其他地方採買。美國企業現在直接從中國採購的占比不到十五％，低於二○一七年底的十九％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財