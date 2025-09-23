晴時多雲

反擊南非打壓 經濟部將對47項輸南非半導體貨品停發許可

2025/09/23 18:53

反擊南非打壓，經濟部將對47項輸南非半導體貨品停發許可。（記者林菁樺攝）反擊南非打壓，經濟部將對47項輸南非半導體貨品停發許可。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕反擊南非政府打壓! 經濟部今天（23日）預告修正輸往南非半導體、晶圓等相關47項貨品，應先經過經濟部核准才能出口，且打壓我國危害消失前，將全面暫時停止核發許可，以貿易手段反擊南非惡意行為，捍衛我國主權，但預告階段有六十天，預計最快兩個月後正式生效。

南非政府從去年10月起要求我駐處遷館，並逕自以政府公報發布公告，逕將我國在南非2駐處分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處，外交部已有嚴正抗議。經濟部指出，因南非政府屢次不顧我方呼籲，且配合中國對台灣施壓、更名、降級，及緩發簽證等相關作為，已對我國家安全及公共安全之保障「構成危害」。

根據經濟部公告公文，因已對我國經濟貿易的正常發展有不利影響或不利影響之虞，因此公告「二極體晶粒及晶圓，光敏二極體或發光二極體除外」 等47項貨品，輸往南非應事先經過經濟部核准，且在「前揭危害消失前，暫停核發許可」；經濟部證實，將會是暫時全面禁止輸出。

貿易署官員解釋，因貨品可透過自由貿易港區、一般港區輸往南非，23日預告修正自由貿易港區設置管理條例、貿易法，預告期有六十天，最快於十一月底正式實施，預告期間仍可輸出。

根據貿易署統計，去年台灣南非雙邊貿易總額為14.84億美元，近年持續走跌，從台灣往南非主要出口產品為電腦、手機、苯乙烯等，原輸往南非的半導體產品比率就不高。

根據公告的47項貨品清單，包括二極體晶粒及晶圓，光敏二極體或發光二極體除外；其他二極體，光敏二極體或發光二極體除外；電晶體晶粒及晶圓；其他發光二極體（LED）；未組成模組或製成板狀之太陽電池；組成模組或製成板狀之太陽電池；動態隨機存取記憶體積體電路晶圓（DRAM）等貨品，廣泛涉及半導體、晶片、記憶體、太陽能電池及模組、積體電路等。

