靜待鮑爾談話！新台幣午後變盤由升轉貶 收最低30.294元

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電領軍帶領台股續創新高，新台幣兌美元匯率早盤一度升破30.2元，呈現股匯雙漲局面，惟美元走勢震盪，且央行也不樂見台幣升值太快，出手調節，新台幣午後變盤，最後收在30.294元，貶值4.3分，匯價連4黑，成交量15.725億美元。

台股今日大漲366.77點、收在26247.37點，三大法人合計買超123.64億元。其中，外資轉為買超106.38億元。

匯銀人士指出，外資雖然在現貨市場買超，但是在新台幣匯市買賣雙向，且偏向匯出，此外，還有投信、銀行匯出資金加碼美債，加上央行盤中調節，新台幣匯價午後由升轉貶，且一路走低，最後收在當日最低價，盤中震盪擴大至1.69角。

由於Fed內部官員對未來利率路徑看法分歧，目前市場靜待聯準會主席鮑爾週二的公開演說，以及週五將公布的個人消費（PCE）物價指數。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數結束連3日反彈轉而下跌0.24%，主要亞幣漲跌互見，其中，日圓升值0.26%、新幣升0.09%；台幣貶值0.14%、韓元也下跌0.12%、人民幣持平。

