晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

靜待鮑爾談話！新台幣午後變盤由升轉貶 收最低30.294元

2025/09/23 18:08

靜待鮑爾談話！新台幣午後變盤由升轉貶 收最低30.294元。（記者陳梅英攝）靜待鮑爾談話！新台幣午後變盤由升轉貶 收最低30.294元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電領軍帶領台股續創新高，新台幣兌美元匯率早盤一度升破30.2元，呈現股匯雙漲局面，惟美元走勢震盪，且央行也不樂見台幣升值太快，出手調節，新台幣午後變盤，最後收在30.294元，貶值4.3分，匯價連4黑，成交量15.725億美元。

台股今日大漲366.77點、收在26247.37點，三大法人合計買超123.64億元。其中，外資轉為買超106.38億元。

匯銀人士指出，外資雖然在現貨市場買超，但是在新台幣匯市買賣雙向，且偏向匯出，此外，還有投信、銀行匯出資金加碼美債，加上央行盤中調節，新台幣匯價午後由升轉貶，且一路走低，最後收在當日最低價，盤中震盪擴大至1.69角。

由於Fed內部官員對未來利率路徑看法分歧，目前市場靜待聯準會主席鮑爾週二的公開演說，以及週五將公布的個人消費（PCE）物價指數。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數結束連3日反彈轉而下跌0.24%，主要亞幣漲跌互見，其中，日圓升值0.26%、新幣升0.09%；台幣貶值0.14%、韓元也下跌0.12%、人民幣持平。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財