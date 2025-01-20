〈財經週報-熱門族群〉中國兩地將恢復赴台團隊遊 觀光旅遊股走高

中國文旅部釋出恢復福建、上海居民赴台團隊遊消息，激勵觀光旅遊股走高。（資料照）

記者王憶紅／專題報導

中國文旅部上週五（17日）一早釋出，近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊消息，激勵觀光旅遊股走高，終場包括旅行社的鳳凰（5706）、燦星旅（2719）、易飛網（2734）、山富（2743）、五福（2745），以及飯店的夏都（2722）、寒舍（2739）、雲品（2748）、富野（2736）、亞都（5703）、老爺知（5704）等總計11檔個股漲停。市場人士指出，中國開放團客赴台旅遊尚未成行，觀光旅遊族群在想像空間下，股價可望持續走穩。

中國文旅部微博官方帳號「文旅之聲」指出，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊，目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為中國居民赴台團隊遊提供優質的服務和產品。

請繼續往下閱讀...

中客人數有機會突破80萬人次

靜宜大學觀光事業學系暨研究所副教授黃正聰指出，2024年中客來台人數約40萬人次，若恢復團客來台，2025年中客人數有機會到80萬人次，約為疫情前的30%。

市場人士認為，目前先恢復福建、上海居民赴台團隊遊，未來若全面恢復團客、自由行旅客及中生來台，甚至開放國人赴中團體旅遊，將可挹注觀光旅遊業者營運表現。

旅行社業內人士表示，多數旅行社之前皆有操作過中國線，且相關產品準備工作也已備妥，若政策開放，就可立即出團。根據調查，疫情前，雄獅（2731）中國、港澳線營收佔比約10%、鳳凰約10-15%，山富約10-20%、五福逾15%。

飯店股方面，疫情前富野旗下的台東富野大飯店，台東富野渡假酒店、花蓮富野渡假酒店、高雄富野渡假酒店、嘉義富野渡假酒店等，中客占比普遍有50-60%，而亞都疫情前的中客占比約11%。另外，寒舍旗下台北喜來登疫情前的中客占比也逾10%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法