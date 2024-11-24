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私法人購屋許可制上路半年 宿舍需求最多

2024/11/24 05:30

去年七月一日「平均地權條例」修正案正式上路，私法人購買住宅許可制也同步起跑；根據內政部地政司最新統計，上路後半年，私法人取得許可有三○二件，以宿舍需求最多、有一八三件，占比逾六成。（記者徐義平攝）去年七月一日「平均地權條例」修正案正式上路，私法人購買住宅許可制也同步起跑；根據內政部地政司最新統計，上路後半年，私法人取得許可有三○二件，以宿舍需求最多、有一八三件，占比逾六成。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年七月一日「平均地權條例」修正案正式上路，私法人購買住宅許可制也同步起跑；根據內政部地政司最新統計，上路後半年，私法人取得許可有三○二件，以宿舍需求最多、有一八三件，占比逾六成，而都更、危老等重建目的有七十七件、占比逾二十五％，二項占比共超過八十五％。

一八三件取得許可 占比逾六成

地政司強調，私法人經由許可取得住宅，為避免淪為短期炒作，限制取得五年內不得移轉。去年下半年私法人以法拍、優先承買權或都更公展、危老計畫核定等免經許可項目而購買住宅有一一○件，以法拍最多、有八十件，占比近七十三％，優先承買權有十件，另二十件是都更公展、危老計畫核定等因素取得。

房市專家何世昌指出，私法人購屋許可制展現政府健全房市決心，因對建商介入老屋重建市場有抑制作用，部分建商擔憂整合失敗、資金被卡住，從以重建目的取得許可的件數連八十件都不到，就可看出端倪。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，制度上路後，一度出現買豪宅當宿舍等鑽漏洞案例，但內政部很快修正許可辦法來堵住，現在這類案件並不多，且多數公司若有宿舍需求，比較常採行租賃方式，並不會特地買房地產，「平均地權條例」修正案在管制上還是相當管用。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛也認為，依據「私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法」，企業宿舍、出租經營、參與都更或危老、衛生福利機構、合作社之住宅公用設備等用途才能申請，今年五月更針對員工宿舍進行產品、企業資格限縮，並配合央行限貸管制將貸款成數降至三成，加上房地合一稅等限制，幾乎已將私法人買住宅的套利機會全面封殺。

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