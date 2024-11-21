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儲能需求強 大同、國碩競逐大餅

2024/11/21 05:30

大同承接台電宜蘭縣冬山鄉超高壓變電所增設60MW儲能系統案，昨日舉辦啟用典禮。圖為大同總經理沈柏延。（記者歐宇祥攝）大同承接台電宜蘭縣冬山鄉超高壓變電所增設60MW儲能系統案，昨日舉辦啟用典禮。圖為大同總經理沈柏延。（記者歐宇祥攝）

大同耕耘光電售電 鎖定半導體業 國碩兩路並進 雲林案場上線

〔記者歐宇祥、張慧雯／綜合報導〕看好儲能市場商機，包括大同（2371）、國碩（2406）昨日雙雙表態，大同旗下新能源事業大同智能承接台電冬山超高壓變電所增設的60MW儲能系統案現已正式上線；國碩也指出，儲能案場目前在新竹、彰化、雲林等地都有，雲林最大的E-dReg案場6.6MW則於11月正式上線。

大同總經理沈柏延表示，預期未來光儲、表後儲能（安裝在電錶與用戶之間的儲能設備）需求續揚，尤其表後儲能在醫療、食品製造、電子製造等產業需求暢旺下，未來成長可期。

大同目前已建置2儲能、微電網系統等新能源案場經驗，展望明年，沈柏延指出，光儲能、表後儲能是大同智能重要商機，表後儲能已是成熟技術，除可助產業建立虛擬電廠外，因預期台電離、尖峰電價落差將持續拉大，也能助產業調配離尖峰電力，節省電力使用，也不受電網異常影響營運。

針對太陽光電售電業務，沈柏延也指出，大同智能目前有超過300MW的光電案場，售電則以半導體業為主力買家，預期未來半導體業ESG需求持續提升、購電價格也較高，有利於大同相關業務發展與收益提升。

國碩則指出，雖然前三季營運虧損，但近幾年來積極進軍太陽能案場與儲能案場，預計明後年自持案場可達70MW，至於儲能案場目前在新竹、彰化、雲林等地都有，雲林最大的E-dReg案場6.6MW則於11月上線。

此外，國碩去年成立國碩能源，並在今年2月取得執照，以自有案場規劃售電為方向，擴大案場開發方向以及服務綠電用戶。國碩也指出，已在新埔園區取得土地，未來預計於新埔園區建設能源示範場域，以兩棟綠色廠案建築為主體，規劃各項能源使用與整合應用，今年進行整地工程、2025年底進行招商作業。

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