證交所董座林修銘︰明年台股有3風險、5優勢

證交所董事長林修銘。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所董事長林修銘昨接受美國Yahoo財經專訪時提到，明年台股面臨三個風險，但台股具五大優勢，未來證交所將繼續吸引外資，並推動國際合作，增強投資人信心。

林修銘提到，由於持續進行的俄烏衝突與中東緊張局勢，可能加劇市場波動；其次是美國新政府的政策走向，也將影響特定行業，並可能重塑全球供應鏈；再者，貿易保護主義的興起可能引發另一波通膨，延遲進一步降息，並對經濟成長產生負面影響。

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林修銘表示，儘管面臨諸多挑戰，但台灣資本市場仍充滿潛力，具有「穩健基礎」、「強大流動性」、「良好的公司治理」、「高透明度監管」以及「全面的財務披露」等五大優勢，隨著全球供應鏈重組，台灣的國際競爭力日益強化。

他強調，台灣是AI技術崛起的重要受惠者，在AI領域的競爭力將成為未來資本市場的驅動力，AI的發展將推動軟硬體供應鏈的發展，並將產生更多的獨角獸企業，為資本市場注入新動力。

林修銘指出，面對未來的不確定性，證交所致力提升台灣上市公司的價值，將持續推動與國際治理標準接軌，提升市場透明度；同時加強與亞太、新南向國家和中東地區國家交易所的關係，為台灣資本市場注入多元化的國際資金，降低依賴單一市場的風險。

林修銘表示，隨著資訊傳播變得更為迅速，市場反應也更敏感，股市大波動成為「新常態」，卻也提供重塑市場基本面和增強台灣優勢的機會。截至十月底，台股市值達新台幣73兆元，全球最新排名資料顯示上升至第12位，正朝向全球前十大交易所的目標穩步邁進。

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