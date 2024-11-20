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打擊綠能蟑螂 卓揆：3原則全力執行

2024/11/20 05:30

針對「綠能蟑螂」議題，行政院長卓榮泰昨在立法院答詢時提出3大原則因應，包括有爭議或太小的地不要開發，公權力介入，以及保障農漁民利益等，政府將全力執行。（記者王藝菘攝）針對「綠能蟑螂」議題，行政院長卓榮泰昨在立法院答詢時提出3大原則因應，包括有爭議或太小的地不要開發，公權力介入，以及保障農漁民利益等，政府將全力執行。（記者王藝菘攝）

有爭議或太小的地不開發 公權力打擊地方弊端 保障農漁民利益

〔記者陳政宇／台北報導〕台鹽綠能前董事長陳啟昱涉及光電弊案，立委關切「綠能蟑螂」橫行問題。行政院長卓榮泰昨天呼籲，陳啟昱應盡快到案、敢做敢當，政府設定三大原則因應綠能弊案，包括有爭議或太小的地不要開發，公權力介入，以及保障農漁民利益等。

立法院院會昨邀卓榮泰及相關部會首長列席，報告一一三年度中央政府總預算追加預算案編製經過並備質詢，預計補助台電公司一千億元。

透過法律救濟 減少台鹽綠能損失

對於立委指出不時傳出光電弊案，加上陳啟昱案涉嫌收賄七千萬元，還連累政府可能面臨求償；卓榮泰答覆說，希望陳啟昱能盡快到案、敢做敢當，面對司法、面對國人，他覺得非常痛心。關於綠能犯罪，他已數度要求法務部、台高檢等全力追查，亦設定時程和目標；至於台鹽綠能的狀況，盼透過法律救濟，盡量減少各種損失。

卓榮泰說明，政府設定三個原則全力執行，一是有爭議的地、太小的地不要開發；其次，讓業者面對這些地方人士不合理，公權力將介入；第三，農漁民權利應適度提升，保障不受地方人士左右。

經濟部長郭智輝則補充，經濟部、法務部和農業部已建立一個平台，以防止這些弊病、蟑螂再次肆虐光電領域，過去案例都會列為未來改進的參考，錢都會追回來。

不過，民眾黨立委張啓楷認為，更重要的是正本清源，弊案連爆是因為利潤太高，其中重點是躉購電價制度，當初以協調方式簽約，自然價格就高；又一簽二十年，一堆綠能蟑螂的錢就跑進去。張啓楷建議，各國推動再生能源時是躉購制度，但市場成熟後就會退場，避免過高利益導致綠能蟑螂橫行、弊端叢生，並落實公開透明的競爭，同時改善台電財務虧損、買到合理價格的綠電。

卓榮泰回應，政府已朝這方向進行，在契約當中的部分要合法，不能再出任何狀況，而新的發展則朝降低成本方式，將來一定往更合理的電價計算成本方向走。至於是否有落日條款，郭智輝說，將盡快給出答案，有的已經在進行、有的還沒，仍須回經濟部討論。

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