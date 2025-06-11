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萬海貨輪爆炸釀嚴重傷勢！2船員「全身40％灼傷」 含台人4船員失蹤

2025/06/11 08:57

萬海貨輪爆炸釀嚴重傷勢！2船員「全身40％灼傷」 含台人4船員失蹤萬海航運（2615）一艘貨輪9日驚傳在印度洋航行途中發生大爆炸。（圖翻攝自X平台）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕萬海航運（2615）「WAN HAI 503旺春輪」，9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故，6人受傷、4人下落不明，其中失蹤船員還包括2名台灣人，搜救行動正在進行中，如今傷者的最新狀況也曝光。

旺春輪上共有22名船員，根據印度媒體爆，22名船員中有18人獲救，4人失蹤，其中有兩名台灣人、1名緬甸人、1名印尼人。

據悉，獲救船員中有6人受傷，分別為3名中國籍、2名緬甸籍及1名印尼籍，其中2人「全身35％至40％燒燙傷」傷勢嚴重，呼吸道也被灼傷，目前正在當地醫院的重症監護室接受治療，另外有3名船員已出院。

萬海表示，截至9日印度海岸防衛隊和印度海軍共派出3艘船支援救助行動，並派遣飛機協助搜救，10日下午另有2艘專業搜救公司的救難船，已抵達加入搜救行列，但目前還在搜救失蹤船員，若有進一步訊息，將會及時更新告知。

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