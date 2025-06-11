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黃金下挫！市場都在等跌到這「甜甜價」

2025/06/11 08:53

週二（10日）黃金價格小跌。（彭博資料照）週二（10日）黃金價格小跌。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（10日）黃金價格小跌，交易員密切關注美中貿易會談結果，是否能緩解貿易緊張並提振全球經濟，同時美元升值打壓黃金上漲動能，專家指出，投資人正在等待金價回跌，例如跌回每盎司3100美元左右，但現在只能等待美中談判的結果。

紐約黃金期貨下跌0.3%，報每盎司3343.40美元；黃金現貨價下跌0.1%，報每盎司3324.55美元。

《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「過去幾天以來，黃金從近期高點略為回落，主要是因為市場對中國與美國、英國與俄羅斯談判抱持樂觀的預期。」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，與中國談判進展順利，雙方正尋求在出口管制問題上取得突破，若無法有所進展，可能導致兩大經濟體的關係再度破裂。

美中兩大國若達成貿易協議，將削弱黃金作為避險資產的吸引力。黃金屬於保值投資工具，通常在地緣政治和經濟不確定時期上漲。

RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）說：「投資人正在等待金價回跌，例如跌回每盎司3100美元左右，但現在只能等待美中談判的結果。」

投資人也在等待本周的美國消費者物價指數（CPI）數據，以評估美國經濟健康狀況，並預測美國聯準會（Fed）的降息軌跡。

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