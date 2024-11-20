勞動部調查：公務員輕生「長期遭不公平對待」 分署長謝宜容 降調送議處

對於勞動部員工疑遭霸凌輕生，勞動部長何佩珊與次長許傳盛向家屬、外界鞠躬道歉。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部昨公布北分署員工輕生案調查結果，雖無法證實當事人遭受長官職場霸凌，但分署長謝宜容確有濫權行為，平日情緒控管不當，涉職場霸凌情節重大，讓多名員工求助身心科，即起調離現職、降調為非主管職，並依公務人員考績法議處；發展署長蔡孟良表示須概括承受，自請最嚴厲處分，一併送考績會議處。勞動部長何佩珊與政務次長許傳盛昨也向員工家屬二度鞠躬致歉。

勞動部：謝確有濫權行為 造成多名員工求助身心科

許傳盛指出，勞動部調閱出勤資料發現，該輕生員工從未報加班，卻長期「早到晚退」，事發前十多天，每天工時都超過十二小時。北分署掌管七個縣市，卻只有他一位專任正式資訊人員及五個承攬人員，顯示「長期遭受不公平對待或過度要求」。

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而該員輕生導火線，是獨自負責「智能就業服務系統」的挫敗感。許傳盛說，十月卅日「智能就業服務系統」再次被分署退件，成為「壓垮他的最後一根稻草」；員工訪談時有人提及曾問該員：「如果最後做不出來怎麼辦？」他回答：「就自我了斷啊！」談及這段對話，何佩珊、許傳盛同時掉下眼淚。

何佩珊宣布，北分署所有資訊標案暫停、重新評估，並檢討相關人力配置；勞動部也將追頒該員工勞動獎章，並爭取認定其為「因公傷亡」的撫卹補償。

外界質疑對謝宜容的處置過輕是因「有靠山」，何佩珊強調，送考績會不是背景硬的問題，是制度上須經應有程序，考績會最重可「停職」。

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