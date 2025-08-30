晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

好羨慕！台積電員工年均薪資福利357萬創新高

2025/08/30 07:46

2020年至2024年間，每年員工整體薪資福利費用總額由約新台幣1408億元增至約新台幣3018億元，創新高紀錄。（資料照）2020年至2024年間，每年員工整體薪資福利費用總額由約新台幣1408億元增至約新台幣3018億元，創新高紀錄。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）隨著營運成長，員工整體薪資福利費用也逐年攀升，公司統計，2020年至2024年間，每年員工整體薪資福利費用總額由約新台幣1408億元增至約新台幣3018億元，創新高紀錄，5年間增加1610億元、增幅1.14倍；這期間的年度人均薪資福利費用，則由新台幣247萬元增加至新台幣357萬元，增加110萬元、增幅44.5%。

台積電新出爐的「2024年度永續報告書」顯示，台積電整體薪酬包括本薪、津貼、現金獎金及酬勞。以台灣廠區及子公司采鈺新進碩士畢業工程師為例，去年度平均整體薪酬高於新台幣200萬元； 直接員工去年度平均整體薪酬則高於新台幣100萬元，每月平均收入高於台灣基本工資的4倍且高於生活工資。 與前一年相較， 去年台灣廠區全時員工人數，薪資平均數、薪資中位數均同步成長。

除了現金相關獎酬，自2022年起，台積電及其100%持股的子公司所有正職員工皆可參與「全球員工購股計畫」，並於去年將計畫範圍涵蓋主要持股的海外子公司全體正職員工。由於公司提供15%購股補助，鼓勵同仁購買公司股票，共享長期成長的美好成果，全球有超過 85% 同仁參與計畫。

隨著營運成長與員工數持續攀升，2020年至2024年，台積電每年員工整體薪資福利費用總額由約新台幣1408億元增至約新台幣3018億元，5年間增加1610億元、增幅1.14倍；這期間的年度人均薪資福利費用，則由新台幣247萬元增加至新台幣357萬元，增加110萬元、增幅44.5%。

台積電指出，2023年執行的員工意見調查，84%員工認為公司提供合理的整體獎酬，此結果優於參與韋萊韜悅調查的全球高績效企業（66%）及高科技公司（61%），顯示台公司除提供具市場競爭力的薪酬，多數員工也認同獎酬合理性。

台積電2024年營收及獲利創新高，台灣廠區核定現金獎金及酬勞總額達新台幣1405億 9256萬元也締造史上新高，同時2024年的年度調薪作業仍依既訂規畫執行。獎酬計畫方面，台灣廠區各年度的獎勵方案分成2年實施，其中「員工現金獎金」當年度每季發放；「員工現金酬勞」則於次年度發放。台積電海外廠區的獎酬方案則視當地市場、國情，分別提供年度現金獎金或1至3年的長期激勵獎金計畫。

台積電2024年全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）平均為新台幣339萬元，較前一年的284萬元增加近2成，中位數約為新台幣264.5萬元，較前一年的224.8萬元增加17.85%，與總裁總體薪酬相較約為1比384，總裁年度總薪酬增加百分比與年度平均總薪酬增加百分比之中位數約為49比1。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財