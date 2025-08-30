佔台灣製造業1/4！ 台積電研發費用破1944億

台積電去年研發費用續創新高，佔台灣整體製造業約四分之一。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭厰台積電（2330）為了保持技術領先，持續投入技術研發，2024年研發費用達63.55億美元（約台幣1944億元），比前1年的58.46億美元進一步提升，並創新高紀錄，佔營收比重約7.1％，佔計占台灣整體製造業研發費用達4分之1，居遙遙領先地位；全球專利數累計核准數量超過10萬件。

台積電新出爐「2024年度永續報告書」，指出半導體以技術快速演進為特點，公司致力研發技術以滿足客戶需求，2024年公司全年研發佔營收的7.1 ％，達63.55億美元，因營收的成長幅大，致使研發比較上1年的8.5％下降，但金額相較10年前，成長3.1倍，以維持半導體技術領先地位。

台積電表示，公司研發領域由中央硏發組織及晶圓廠各司其職，中央硏發專注開發新技術，包括邏輯、系統單晶片及衍生的先進封裝、3D晶圓級系統整合解決方案等；晶圓廠硏發則聚焦升級製程技術，以提升晶片性能、降低成本及增加產量。2024年2奈米製程技術制定，成功試產，今年下半年量產。

台積電在硏發的智慧財產權保護不遺餘力。專利保護以「質量並重」為核心，強化專利管理，針對每一世代製程技術，超前部署申請專利，擴建專利家族防護網，建構全球專利戰略版圖，保護公司技術領先地位。經由營業秘密註冊與管理，記錄並整合運用具有公司競爭優勢的營業秘密，強化公司營運及智慧財產創新。

台積電全球專利獲准數量累計超過10萬件，2024年全球專利申請數量計9206件，核准6910件。營業秘密註冊數量累計超過100萬件，2024年營業秘密註冊數量13萬 1,335 件，與48家公司分享營業秘密註冊管理制度，協助6家公司建構營業秘密註冊及管理系統，綠色營業秘密註冊數量559件。

