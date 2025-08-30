晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

佔台灣製造業1/4！ 台積電研發費用破1944億

2025/08/30 10:14

台積電去年研發費用續創新高，佔台灣整體製造業約四分之一。（資料照）台積電去年研發費用續創新高，佔台灣整體製造業約四分之一。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭厰台積電（2330）為了保持技術領先，持續投入技術研發，2024年研發費用達63.55億美元（約台幣1944億元），比前1年的58.46億美元進一步提升，並創新高紀錄，佔營收比重約7.1％，佔計占台灣整體製造業研發費用達4分之1，居遙遙領先地位；全球專利數累計核准數量超過10萬件。

台積電新出爐「2024年度永續報告書」，指出半導體以技術快速演進為特點，公司致力研發技術以滿足客戶需求，2024年公司全年研發佔營收的7.1 ％，達63.55億美元，因營收的成長幅大，致使研發比較上1年的8.5％下降，但金額相較10年前，成長3.1倍，以維持半導體技術領先地位。

台積電表示，公司研發領域由中央硏發組織及晶圓廠各司其職，中央硏發專注開發新技術，包括邏輯、系統單晶片及衍生的先進封裝、3D晶圓級系統整合解決方案等；晶圓廠硏發則聚焦升級製程技術，以提升晶片性能、降低成本及增加產量。2024年2奈米製程技術制定，成功試產，今年下半年量產。

台積電在硏發的智慧財產權保護不遺餘力。專利保護以「質量並重」為核心，強化專利管理，針對每一世代製程技術，超前部署申請專利，擴建專利家族防護網，建構全球專利戰略版圖，保護公司技術領先地位。經由營業秘密註冊與管理，記錄並整合運用具有公司競爭優勢的營業秘密，強化公司營運及智慧財產創新。

台積電全球專利獲准數量累計超過10萬件，2024年全球專利申請數量計9206件，核准6910件。營業秘密註冊數量累計超過100萬件，2024年營業秘密註冊數量13萬 1,335 件，與48家公司分享營業秘密註冊管理制度，協助6家公司建構營業秘密註冊及管理系統，綠色營業秘密註冊數量559件。

相關新聞請見

好羨慕！台積電員工年均薪資福利357萬創新高

台積電全球員工破8萬人 台灣廠區占比達87.06％

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財