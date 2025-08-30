台積電全球員工破8萬人，台灣廠區占比達87.06%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球晶圓代工龍頭廠台積電（2330）展開全球化布局，為了保持競爭優勢，2024年全球共招募1萬多名新進員工，全球員工總數共計8萬4512人，創歷年新高，正職員工組成涵蓋51個國籍；依工作地區畫分，台灣員工占比仍居最高，87.06%員工位於台灣廠區。

台積電新出爐「2024年永續報告書」指出，2024年全球員工總數共計8萬4512人；依勞雇合約分類，正職員工為8萬3825人、臨時員工為687人；若依勞雇類型分類，包含全職員工8萬4208人、兼職員工304人。因持續擴大全球布局，台積電除強化本土人才招募與培育，也積極拓展日本、美國、歐洲及東南亞等地招募版圖，全球員工總數達8萬4512人，正職員工組成涵蓋51個國籍，其中台灣、中國、美國、日本占總員工數超過98%。

台積電員工總數中，依工作地區畫分，87.06%員工位於台灣廠區，7.48%位於亞洲地區（包含中國大陸、日本、南韓），5.36% 位於北美地區，其餘則分布於歐洲地區。

台積電指出，公司持續挖掘人才潛能，積極強化員工多元組成，尤其是女性員工，2024年正式員工中，屬於STEM（科學、科技、工程及數學教育）職位的女性人數達2萬6153人，占比33%；新聘技術職新鮮人女性占比達28.7%；女性主管占比達14.6%。

面對科技快速演變與新世代人才崛起，台積電專注於先進技術發展的同時，也積極培育人才。為支持全球化布局並保持競爭優勢，台積電2024年共招募1萬73位新進員工、新增7291個優質工作機會，透過提供具競爭力的薪酬、優於法令的福利制度、健康與共融的工作環境，讓員工感受到重視並充分發揮所長。此外，透過新人關懷措施 ，助其加速融入職場，持續為研發、製造與客戶服務注入創新動能。

台積電表示，公司對員工落實「誠信正直、承諾、創新、客戶信任」四大核心價值，這是由台積電創辦人張忠謀確立，現任董事長暨總裁魏哲家也透過內部網站、影片、會議等多元管道與同仁溝通，確保這些價值觀於日常工作中得以實踐。同時，持續推動「文化精進方案」，截至去年，已在全球舉辦超過 500場案例討論工作坊，促進跨區域、跨世代對公司核心價值。

