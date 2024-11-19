晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

潛望鏡頭應用增 玉晶光明年營運樂觀

2024/11/19 05:30

光學鏡頭大廠玉晶光董事長陳天慶（右）昨表示，明年智慧型手機新機種將較今年更多、潛望式鏡頭也有望導入更多機種，對明年玉晶光營運審慎樂觀看待。（資料照）光學鏡頭大廠玉晶光董事長陳天慶（右）昨表示，明年智慧型手機新機種將較今年更多、潛望式鏡頭也有望導入更多機種，對明年玉晶光營運審慎樂觀看待。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭大廠玉晶光（3406）董事長陳天慶昨表示，明年智慧型手機新機種將較今年更多、潛望式鏡頭也有望導入更多機種，對明年玉晶光營運審慎樂觀看待；總經理郭英理也指出，手機鏡頭規格持續升級，AI應用帶動機器人、智慧眼鏡商機，皆有利於玉晶光。

近期隨著AI技術升級，陸續有廠商推出AI功能產品，日前光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）董事長林恩平指出，AI影像修圖功能增多、對鏡頭產業不利，不過玉晶光持不同看法。郭英理指出，AI與鏡頭產業相輔相成，公司積極切入元宇宙裝置與智慧眼鏡、機器人視覺等新領域，看好未來商機向上，正面看待AI應用帶動力。

至於玉晶光營運核心的手機領域因蘋果（Apple）iPhone 16銷售狀況平淡，多少左右供應鏈表現，不過郭英理指出，明年各客戶新產品將比今年多、規格持續升級，樂觀看待整體營運，期待潛望式鏡頭等各鏡頭的份額逐年增加，目前潛望式鏡頭也已取得不同客戶訂單。

而玉晶光寄予厚望的VR（虛擬實境）領域，因蘋果等指標大廠產品銷售平平，表現相對壓抑，陳天慶坦言，目前VR產品營收比重尚未達到原本預期，不過客戶仍持續開發新機種，玉晶光也積極搶攻智慧眼鏡領域，未來元宇宙領域仍大有成長空間，有望對未來營運產生貢獻。

展望未來第三領域新商機，郭英理指出，近年AI持續發展，玉晶光已與客戶共同拓展AI相關產品，也看好機器人領域能有所著墨，提供機器人眼睛、面部產品，並持續耕耘智慧眼鏡、醫療用微小鏡頭、特殊光學零組件與高階車用鏡頭等領域。

廈門、台灣侵權訴訟 陳天慶：大立光已撤告

此外，針對大立光2022年、2023年對玉晶光與子公司提出的專利權訴訟後續，陳天慶表示，大立光在廈門、台灣都已經撤告，未來客戶訂單多寡，端看市場需求與技術能力，沒有侵權問題；玉晶光目前有上千項光學專利，會持續研發新技術與產品，維持產業地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財