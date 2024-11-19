潛望鏡頭應用增 玉晶光明年營運樂觀

光學鏡頭大廠玉晶光董事長陳天慶（右）昨表示，明年智慧型手機新機種將較今年更多、潛望式鏡頭也有望導入更多機種，對明年玉晶光營運審慎樂觀看待。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭大廠玉晶光（3406）董事長陳天慶昨表示，明年智慧型手機新機種將較今年更多、潛望式鏡頭也有望導入更多機種，對明年玉晶光營運審慎樂觀看待；總經理郭英理也指出，手機鏡頭規格持續升級，AI應用帶動機器人、智慧眼鏡商機，皆有利於玉晶光。

近期隨著AI技術升級，陸續有廠商推出AI功能產品，日前光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）董事長林恩平指出，AI影像修圖功能增多、對鏡頭產業不利，不過玉晶光持不同看法。郭英理指出，AI與鏡頭產業相輔相成，公司積極切入元宇宙裝置與智慧眼鏡、機器人視覺等新領域，看好未來商機向上，正面看待AI應用帶動力。

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至於玉晶光營運核心的手機領域因蘋果（Apple）iPhone 16銷售狀況平淡，多少左右供應鏈表現，不過郭英理指出，明年各客戶新產品將比今年多、規格持續升級，樂觀看待整體營運，期待潛望式鏡頭等各鏡頭的份額逐年增加，目前潛望式鏡頭也已取得不同客戶訂單。

而玉晶光寄予厚望的VR（虛擬實境）領域，因蘋果等指標大廠產品銷售平平，表現相對壓抑，陳天慶坦言，目前VR產品營收比重尚未達到原本預期，不過客戶仍持續開發新機種，玉晶光也積極搶攻智慧眼鏡領域，未來元宇宙領域仍大有成長空間，有望對未來營運產生貢獻。

展望未來第三領域新商機，郭英理指出，近年AI持續發展，玉晶光已與客戶共同拓展AI相關產品，也看好機器人領域能有所著墨，提供機器人眼睛、面部產品，並持續耕耘智慧眼鏡、醫療用微小鏡頭、特殊光學零組件與高階車用鏡頭等領域。

廈門、台灣侵權訴訟 陳天慶：大立光已撤告

此外，針對大立光2022年、2023年對玉晶光與子公司提出的專利權訴訟後續，陳天慶表示，大立光在廈門、台灣都已經撤告，未來客戶訂單多寡，端看市場需求與技術能力，沒有侵權問題；玉晶光目前有上千項光學專利，會持續研發新技術與產品，維持產業地位。

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