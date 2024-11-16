秘魯APEC》戴琪：美應防堵中國衝擊2.0

美國貿易代表戴琪出席秘魯APEC，重話批中國「攫取所有利益、剝奪所有選擇」，美國有必要採取針對性關稅措施。（彭博檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕出席秘魯APEC（亞太經濟合作會議）的美國貿易代表戴琪十四日受訪重話批中，強調「中國攫取所有利益、剝奪所有選擇」，為了防止中國的汽車、乾淨能源與半導體等產品淹沒美國，有必要採取針對性關稅措施；她強調，「做為經濟、政治與社會問題，美國不管誰執政，都無法承受『中國震撼二．○』的衝擊」。

重話批中「攫取所有利益、剝奪所有選擇」

戴琪說，對於美國針對特定領域產品課徵關稅，是避免經歷第二次「中國震撼」的防禦計畫；中國震撼是指二○○一年中國加入世界貿易組織（WHO）後，美國遭遇的經濟與社會浩劫，包括服飾、電子、工具機與家具等產業慘遭摧毀，數百萬工作因而消失；在與中國工業競爭的行業中，美國地區「失業率較高，勞動力參與率較低，當地勞動力市場工資降低」。

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不過戴琪對美國候任總統川普提議的全面關稅措施發出警告，因川普在選戰期間一再表示，將對所有外國產品課徵十％至二十％關稅，對中國進口產品課徵六十％以上關稅。

「關稅只是手段」扶植關鍵產業才能驅動經濟成長

戴琪說，「關稅是解決方案的一部分，但僅是斷然壓制並不能讓它們發揮作用，還必須有你想成就什麼的目的；對我們而言，關稅只是手段，必須與扶植關鍵產業等政策結合，以強化美國經濟的目的，而這些產業在未來數十年將是成長的驅動力」。

拜登政府大致維持川普第一任期時，對中國產品課徵的關稅，同時加徵從電動車、半導體到太陽能板、電池零組件等產品關稅。拜登也希望透過通膨削減法、晶片與科學法等產業政策，提振美國在這些領域的生產力；戴琪說，這是美國整體「防禦」戰略的一部分。

示警北京海量戰術 排除競爭

她說，「要了解中國的挑戰就是海量的挑戰，以及他們有能力主導國際市場、排除競爭，然後攫取所有利益、剝奪你所有選擇的挑戰；因此圍繞經濟安全與經濟脅迫的對話，是我們過去幾年一直在努力的部分」。

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