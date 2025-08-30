晴時多雲

突破中國鴨霸封鎖 台拚與奈及利亞翻新投保協定

2025/08/30 09:43

奈及利亞與台灣並無正式邦交關係，但外媒報導，雙邊正低調磋商IPPA翻新。（取自網路）奈及利亞與台灣並無正式邦交關係，但外媒報導，雙邊正低調磋商IPPA翻新。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕中國推行一帶一路，勢力深入非洲大陸多年，非洲重要經濟體之一的奈及利亞也相對親中。不過，外媒報導，台灣與奈及利亞的投資保障協定（IPPA）自1994年簽署生效，台灣近年壯大科技力量等影響力提升下，台奈雙對IPPA翻新已磋商逾兩年時間，若能成功會是台灣在非洲拓展的參考範例。

根據奈及利亞主流媒體Punch Digital報導，台灣、奈及利亞投資保障協定更新已協商超過兩年的時間，而協議內容將涵蓋農業、電動車、太陽能、交通和人工智慧等更多重點產業，並強化投資保障與促進機制。但奈及利亞遵循一中政策，報導以「Taiwan Region」稱呼台灣避免觸怒中國；經查，與我國簽署投資保障協定一覽表上目前尚未顯示台奈IPPA完成翻新。

在缺乏正式邦交關係下，台灣民間單位持續努力拓展，外貿協會最早在2006年即在奈及利亞設立外館，去年更籌組「非洲藍海旗艦團」，由董事長黃志芳率領台塑、富強鑫等國內指標性企業，造訪非洲三國，其中之一即奈及利亞，且率台灣企業首次訪全非最大煉油廠、非洲首富，也盼台奈雙方可在石化業、汽配件等產業深化合作。

而華府研究台灣的智庫Global Taiwan Institute近日更刊出一篇文章「Taiwan’s Soft Power Gamble in Nigeria」，分析近年在台灣官方、民間等單位運作下，持續有我國高階商務團拜訪奈及利亞。文章提到，我國重要的電子業者台達電、和碩、英業達等與奈及利亞投資促進委員會（NIPC）、國家科學與工程基礎設施局（NASENI）已有接觸，盼共同推動智慧製造、工業園區和產能建設等投資，這與奈及利亞總統提努布所提出的「重振希望議程」（Renewed Hope Agenda）數位轉型與工業自主方向高度契合，代表台灣、奈及利亞朝向更具深度與戰略意涵的合作邁進，「透過科技、信任和貿易，台灣正在提升影響力」。

台灣與奈及利亞雖未建交，且2017年還曾發生在中國勢力影響下，我駐奈及利亞貿易辦事處從首都阿布賈搬遷到拉哥斯。但若能透過IPPA翻新，也顯示台灣的科技、貿易實力等將是外交以外的「進階版軟實力」，可成為台灣在非洲外交模式的參考典範。

