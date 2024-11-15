央行暗示 暫不推第8波管制

央行總裁楊金龍指出，第七波打炒房的三目的已達成；似乎暗示短期內不會有第八波選擇性信用管制。（記者廖振輝攝）

打炒房已達3目標

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今年九月宣布升準一碼，並祭出第七波選擇性信用管制措施，被外界稱為史上最重打炒房。央行總裁楊金龍昨日赴立法院備詢時指出，第七波打炒房的三目的已達成；似乎暗示短期內不會有第八波選擇性信用管制。

立法院昨日邀請財金三大部會首長就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行專題報告；有立委質詢，央行的第七波打炒房被外界視為是史上最嚴厲措施，是否有把房價打下來？何時可看到效果？

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楊金龍指出，實施第七波選擇性信用管制措施主要是看到房價一直上漲，在之前央行也對國銀總量管制進行道德勸說，最重要的是希望能扭轉民眾對於房價上漲的預期心理，當然不可能政策一出手，房價馬上就下去，現在看起來至少是「停在哪裡」；至於房價變化，從網路上的輿論來看，可能要到明年中才會慢慢的調整下去，這也是央行希望看到的。

楊金龍說，央行第七波選擇性信用管制主要有三大目的，一是銀行落實調整不動產放款，不要把資源過度集中在不動產；二是讓首購族能夠比較容易取得貸款；三是要反轉民眾對房價的預期心理。目前來看，這三大目的已經達成。

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