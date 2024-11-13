自由日日shoot》北市討回饋 南機場社宅卡關

南機場都更社宅（新和安居）小檔案

中央出錢出地被要求捐2％樓地板 住都中心批不合理

〔記者徐義平／台北報導〕為南機場社宅（新和安居）都更案公益性問題，國家住都中心槓上台北市政府。

花敬群︰都更具公益性質 全案興建社宅更具公益性

住都中心董事長花敬群昨表示，都更本身就具有改善都市環境的公益性質，加上「新和安居」全案是興建社宅，更具公益性；但台北市政府卻以捐贈樓地板面積才符合公益項目為由，要求該案補正捐贈二％的樓地板面積，導致該案規劃至少七百戶的社宅被卡住至今仍不能蓋。

請繼續往下閱讀...

根據住都中心整理，新和安居社宅都更案坐落在台北市中華路二段上，基地約三○五六．七六坪，推估可興建七百至八百戶社宅，房型規劃則以小家庭需求為主；至於土地產權，政戰局持有約達九十九．二一％，其餘則是國產署所有。

目前基地上為政戰局眷舍，開發模式採公辦都更，並透過跟政戰局承租土地，由國家住都中心出資興建。花敬群認為，興建社宅本來就具公益性質，且社宅也名列台北市公益設施項目內，但台北市政府仍堅持要捐贈樓地板面積才符合公益性，明顯不合理。

根據內政部不動產資訊平台發布，第二季台北市房貸負擔率約七十．六九％、房價所得比更高達十六．三六倍，兩項數據均創歷史新高。房產業者認為，兩項數據顯示台北市居住負擔是全台最沉重。

而截至今年十月底止，台北市既有、新完工、興建中、已決標待開工，以及規劃中的社會住宅總數量約兩萬三五七二戶。房產業者認為，此數量仍不足以達到緩解房價高漲的壓力，若新和安居社宅能夠順利興建，將可再提升台北市近三％的社宅數量，對台北市民來說也是好的事情。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法