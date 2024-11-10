〈財經週報-餐飲業〉台灣珍珠奶茶 打進世界盃

台灣粉圓（珍珠）出口量、值走勢

記者楊雅民／專題報導

以每杯珍珠奶茶使用40公克粉圓估算，台灣出口粉圓去年已在海外生產逾12億杯珍奶。圖為50嵐海外品牌「KOI Thé」的黃金珍奶模型。 （記者楊雅民攝）

台灣內需市場有限，加上中國疫後內需不振，這幾年國內連鎖餐飲業皆將戰場轉向美國市場。過去20年來，台灣打世界盃跑最快，也最成功的餐飲業態正是手搖茶，以1杯杯的「珍珠奶茶」征服全球市場，讓全世界看見台灣。

從台灣發跡的「珍珠奶茶」經過20多年的發展，已遍佈東南亞、歐洲、美洲、澳洲等主要城市，甚至遠征科威特、土耳其、非洲模里西斯等地。

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在台灣1杯約賣55元的珍珠奶茶，搬到美國賣8美元（約新台幣259元），在瑞士更可賣到7.3瑞士法郎（約新台幣270元），比台灣售價高出3~4倍，也比全球咖啡連鎖店龍頭STARBUCKS的咖啡還貴。

台灣街頭巷弄的手搖茶品牌，多數皆已將海外做為主戰場，包括日出茶太（Chatime）、貢茶（Gong cha）、歇腳亭（Sharetea）、都可（CoCo）、功夫茶（KUNG FU TEA）等，海外店數都遠遠超過台灣店數。

甚至連亞洲天王周杰倫投資的網紅手搖茶麥吉（machi machi），也已進軍韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、柬埔寨、美國、加拿大、法國、英國、義大利、瑞典、荷蘭、澳洲等地。

台灣粉圓出口量 14年來暴增近8倍

根據農業部農產品進出口資料統計，2009年台灣珍珠（粉圓）出口量僅5,393公噸，2019年出口量飆增至6萬2,524公噸，疫後受到全球景氣震盪影響，去年出口量為4萬8,076公噸，但14年來仍暴增近8倍。

以每杯珍珠奶茶使用40公克粉圓估算，台灣出口粉圓去年已在海外生產逾12億杯珍奶。

珍奶供應商 都有利可圖

台灣手搖茶品牌成功進軍海外，也養大一家家傳統的珍奶供應商，包括粉圓、茶葉、杯子、封口機等廠商，過去10年，珍奶供應鏈都有賺到錢。

根據國際研調機構Grand View Research統計，2019年全球珍珠奶茶市場規模約21億美元（約新台幣680億元），預計到2027年將攀升至43億美元（約新台幣1,392億元），顯示手搖茶在全球市場仍有極大成長空間。

業者觀察，東南亞飲食習慣與台灣較為相近，其中印尼、菲律賓及越南人口數更為台灣數倍，近年在經濟迅速成長及國民消費能力提高下，成為台灣連鎖餐飲業者兵家必爭之地。

中國茶飲品牌轉戰海外 威脅台灣地盤

過去國際間主要的手搖茶競爭者為台商，這幾年隨著中國內需市場低迷，中國茶飲品牌也積極轉戰海外，以低價奶茶與冰淇淋為號召，在越南、印尼等國開出逾千店的規模，正威脅台灣手搖飲的勢力。

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